lunes 26 de enero 2026

En las redes

Video: una joven cantante sanjuanina la rompió en las calles porteñas y se hizo viral

El video fue grabado en la calle Florida y muestra a Valentina Echegaray, conocida artísticamente como Gipsy, interpretando un clásico del folclore ante transeúntes. La publicación superó el millar de “me gusta”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una joven cantante sanjuanina volvió a captar la atención en redes sociales, esta vez por su talento y una interpretación a pura emoción en pleno corazón de Buenos Aires. Se trata de Valentina Echegaray, conocida artísticamente como Gipsy, quien se volvió viral tras cantar “A Don Ata”, el clásico de Soledad Pastorutti, en la calle Florida.

El video fue compartido en TikTok por la usuaria Soledad Echegaray -madre de la artista- y muestra a la artista interpretando el tema ante transeúntes que se detuvieron a escucharla. Junto a las imágenes, una frase que resume años de búsqueda: “17 años buscando hacerse viral”.

La grabación superó rápidamente los mil “me gusta” y cosechó decenas de comentarios de apoyo y orgullo, muchos de ellos con sello bien cuyano. “Aguante San Juan neeeña” y “Hermosa, re linda voz” fueron algunos de los mensajes que se repitieron entre los usuarios.

La repercusión llega luego de meses agitados para la joven cantante. A fines de septiembre pasado, Valentina había sido noticia por un video en el que relataba una compleja situación personal vinculada al ámbito escolar, que derivó en un fuerte cruce de versiones, descargos públicos y una denuncia policial. El caso generó un amplio debate en redes y motivó la intervención de distintas áreas.

Ahora, lejos de la polémica, la escena es otra: una guitarra, una voz firme y una canción que conecta con las raíces del folclore argentino.

Dejá tu comentario

