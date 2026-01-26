Video: una joven cantante sanjuanina la rompió en las calles porteñas y se hizo viral

Una joven cantante sanjuanina volvió a captar la atención en redes sociales, esta vez por su talento y una interpretación a pura emoción en pleno corazón de Buenos Aires . Se trata de Valentina Echegaray, conocida artísticamente como Gipsy , quien se volvió viral tras cantar “A Don Ata”, el clásico de Soledad Pastorutti, en la calle Florida.

El video fue compartido en TikTok por la usuaria Soledad Echegaray -madre de la artista- y muestra a la artista interpretando el tema ante transeúntes que se detuvieron a escucharla. Junto a las imágenes, una frase que resume años de búsqueda: “17 años buscando hacerse viral”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2015826280843821306&partner=&hide_thread=false Una joven cantante sanjuanina la rompió en las calles porteñas y se hizo viral



Video gentileza: TikTok soledad.echegaray pic.twitter.com/ryMDTDS04v — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 26, 2026

La grabación superó rápidamente los mil “me gusta” y cosechó decenas de comentarios de apoyo y orgullo, muchos de ellos con sello bien cuyano. “Aguante San Juan neeeña” y “Hermosa, re linda voz” fueron algunos de los mensajes que se repitieron entre los usuarios.

La repercusión llega luego de meses agitados para la joven cantante. A fines de septiembre pasado, Valentina había sido noticia por un video en el que relataba una compleja situación personal vinculada al ámbito escolar, que derivó en un fuerte cruce de versiones, descargos públicos y una denuncia policial. El caso generó un amplio debate en redes y motivó la intervención de distintas áreas.

Ahora, lejos de la polémica, la escena es otra: una guitarra, una voz firme y una canción que conecta con las raíces del folclore argentino.