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Encuentro

Monseñor Jorge Lozano se reunió con periodistas ante el cierre de la histórica Sala de Prensa de la Casa de Gobierno

El arzobispo de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social recibió a trabajadores de prensa para abordar la crítica situación que atraviesa el emblemático espacio de labor periodística.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Monseñor Jorge Lozano.

Monseñor Jorge Lozano.

En un encuentro marcado por la preocupación ante la coyuntura actual, el arzobispo de San Juan, monseñor Jorge Lozano, recibió el pasado viernes 24 de abril en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina a un grupo de periodistas acreditados en la Casa de Gobierno.

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El motivo central de la reunión fue el reciente cierre temporal de la Sala de Periodistas "Decano Roberto Di Sandro", un espacio de trabajo con una trayectoria ininterrumpida desde 1940, fundamental para el ejercicio de la labor informativa.

Durante el diálogo, los trabajadores de prensa manifestaron la importancia vital de este lugar, no solo como punto de encuentro, sino como herramienta esencial para el cumplimiento de sus tareas. Asimismo, los comunicadores reafirmaron la necesidad de garantizar el derecho al trabajo, pilar fundamental para el sustento de sus familias, así como la importancia de proteger la libre expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.

En el marco de la reunión, se hizo un especial énfasis en la urgencia de resguardar los principios constitucionales y los valores democráticos que se ven afectados ante situaciones de esta naturaleza.

Un eje destacado del encuentro fue la necesidad imperativa de erradicar los discursos de odio en el debate público. En este sentido, se puso en relieve el llamado del Papa León XIV, quien ha instado a "desarmar las palabras y dejar de lado expresiones hirientes" para construir un clima de mayor convivencia.

Finalmente, desde la Conferencia Episcopal Argentina expresaron su deseo de que este conflicto encuentre una pronta resolución a través de los canales de diálogo y entendimiento mutuo.

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