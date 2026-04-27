Revisan la conexión de gas en 295 escuelas de San Juan previo a la llegada del invierno: cómo es la tarea

Previo a la llegada del invierno, revisan la conexión de gas y los artefactos en las escuelas sanjuaninas.

Desde mediados de este mes, el Ministerio de Infraestructura, a través de la Dirección de Redes de Gas, inició el plan de mantenimiento de instalaciones de gas en establecimientos educativos de toda la provincia, en el marco de las acciones preventivas ante la llegada de las bajas temperaturas.

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Según indicaron desde el área, el operativo se ejecuta en los 19 departamentos y alcanza a 295 escuelas, incluyendo zonas urbanas, rurales y de difícil acceso como Iglesia, Calingasta, Valle Fértil y sectores de serranía. Las tareas comenzaron a mediados de abril y tienen como objetivo asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones antes del período de mayor demanda.

El plan contempla una revisión integral de las redes de gas, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad vigentes. Además, se llevan adelante trabajos de mantenimiento y reparación de artefactos, entre ellos calefactores, pantallas de calefacción, cocinas y termotanques, junto con la adecuación de componentes que presenten desgaste o fallas.

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"Estas intervenciones forman parte de un esquema de trabajo que combina planificación técnica, respuesta ante urgencias y articulación con organismos de control, como Ecogas, para asegurar condiciones adecuadas de operatividad en cada establecimiento", detallaron.

El sistema de mantenimiento de redes de gas en edificios escolares contempla un universo total de 450 establecimientos en toda la provincia. En este sentido, el plan se organiza bajo una doble modalidad operativa, con trabajos ejecutados por empresas contratadas y por personal propio de la Dirección, lo que permite ampliar la cobertura, optimizar recursos y garantizar presencia sostenida en el territorio.

Además, durante la temporada de uso se mantiene activo un sistema de atención de urgencias, que permite intervenir de manera inmediata ante eventuales fallas o situaciones que requieran respuesta rápida en los establecimientos.