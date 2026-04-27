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Judiciales

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro

La causa se mantuvo en estricta reserva y a primera hora de este lunes se llevó a cabo la audiencia. La imputada es joven y su caso salió a la luz a raíz de una investigación de ANIVI, donde su pareja fue condenada -en un juicio abreviado- por abuso sexual.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este lunes, durante las primeras horas de la mañana, se realizó en total secreto la audiencia contra la joven sanjuanina que estaba en la mira por maltrato animal. La acusada no golpeó, abandonó o dejó de alimentar a su mascota, ni la empleó para peleas; la sometió a algo muchísimo más grave: zoofilia.

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Según los datos provistos por la Justicia, a la mujer -identificada con el apellido Campillay- le encontraron alrededor de ocho videos y numerosas capturas de contenido sexual con un perro (no precisaron la cifra exacta), lo que constituye un claro acto de bestialidad y crueldad extrema contra el animal.

El diario Tiempo de San Juan investigaba este hecho para que saliera a la luz; sin embargo, por parte de las autoridades de la UFI Genérica, la respuesta era que no se investigaba un suceso de tal envergadura.

Fuentes calificadas manifestaron que el episodio se descubrió por una causa de abuso sexual que se tramitó en la UFI ANIVI. Precisamente, la pareja de esta mujer fue sentenciada en un juicio abreviado; el celular de ella fue secuestrado en dicho proceso, se peritó y allí hallaron todo el material sexual.

En total secreto, a las 7:45 se realizó la audiencia contra Campillay. La misma culminó con una condena a 15 días de prisión condicional. La joven admitió ante la jueza Celia Maldonado de Álvarez los cargos de los que se la acusaba, y la responsabilizaron por el delito de maltrato animal, bajo la Ley 14.346.

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