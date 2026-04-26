Grave incendio en el PTA: se habría iniciado en un sector donde se acumulaban cubiertas

Un voraz incendio generó alarma este domingo en un predio del departamento Rivadavia, donde una densa columna de humo negro se elevó y pudo observarse desde distintos puntos del Gran San Juan.
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Bomberos y personal de emergencia trabajaron en el lugar para contener el avance del incendio y evitar que se expandiera hacia otras áreas del predio.
Un voraz incendio generó alarma este domingo en un predio del departamento Rivadavia, donde una densa columna de humo negro se elevó y pudo observarse desde distintos puntos del Gran San Juan.
El siniestro se desató en inmediaciones del Parque de Tecnologías Ambientales (PTA), frente al centro ambiental Anchipurac, y rápidamente encendió la preocupación de vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.
De acuerdo a las primeras informaciones, el fuego se habría originado en un sector donde se acumulaban cubiertas, lo que explicaría la intensidad de las llamas y la gran cantidad de humo oscuro que se propagó en el ambiente.
Bomberos y personal de emergencia trabajaron en el lugar para contener el avance del incendio y evitar que se expandiera hacia otras áreas del predio. Hasta el momento, no se reportaron personas heridas, aunque sí preocupación por el impacto ambiental y los daños materiales.