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Grave incendio en el PTA: se habría iniciado en un sector donde se acumulaban cubiertas

Bomberos y personal de emergencia trabajaron en el lugar para contener el avance del incendio y evitar que se expandiera hacia otras áreas del predio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un voraz incendio generó alarma este domingo en un predio del departamento Rivadavia, donde una densa columna de humo negro se elevó y pudo observarse desde distintos puntos del Gran San Juan.

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El siniestro se desató en inmediaciones del Parque de Tecnologías Ambientales (PTA), frente al centro ambiental Anchipurac, y rápidamente encendió la preocupación de vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

De acuerdo a las primeras informaciones, el fuego se habría originado en un sector donde se acumulaban cubiertas, lo que explicaría la intensidad de las llamas y la gran cantidad de humo oscuro que se propagó en el ambiente.

Bomberos y personal de emergencia trabajaron en el lugar para contener el avance del incendio y evitar que se expandiera hacia otras áreas del predio. Hasta el momento, no se reportaron personas heridas, aunque sí preocupación por el impacto ambiental y los daños materiales.

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