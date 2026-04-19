domingo 19 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Preocupación

Incendio en la sede de la Armada: evacuaron a 75 personas y hay cinco heridos

El fuego se desató en el Edificio Libertad, en Retiro, y obligó a un amplio operativo de emergencia en plena noche del sábado.

Por Agencia NA
image

Un incendio de importantes dimensiones se registró en la sede de la Armada Argentina, ubicada en el Edificio Libertad, en el barrio porteño de Retiro, lo que generó un fuerte despliegue de bomberos y servicios de emergencia. El siniestro obligó a evacuar a unas 75 personas y dejó al menos cinco afectados por inhalación de humo.

Lee además
trump anuncio la destruccion total de la armada irani y lanzo una dura advertencia
Medio Oriente

Trump anunció la destrucción total de la Armada iraní y lanzó una dura advertencia
la pobreza infantil bajo 25% respecto a la que dejo el gobierno anterior, segun un informe
Fundación Libertad y Progreso

La pobreza infantil bajó 25% respecto a la que dejó el Gobierno anterior, según un informe

Según las primeras informaciones, el foco ígneo se inició cerca de las 20 en el piso 12 del edificio, en un sector utilizado como depósito de materiales, y rápidamente se propagó hacia el piso 13, donde funcionaban oficinas. La presencia de papeles, archivos y otros elementos combustibles favoreció la expansión de las llamas y complicó las tareas iniciales para controlar el fuego.

El incendio afectó principalmente los niveles superiores del edificio, generando una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. En el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos, junto a personal policial y del SAME, que asistió a las personas afectadas, aunque ninguna debió ser trasladada a un hospital, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El edificio afectado, conocido como Edificio Libertad, es la sede del Estado Mayor General de la Armada Argentina y uno de los principales complejos administrativos de la fuerza. El incidente reaviva la preocupación por las condiciones de seguridad en instalaciones de este tipo, donde la acumulación de materiales puede acelerar la propagación del fuego.

Por estas horas, las autoridades iniciaron peritajes para determinar las causas del incendio, mientras se evalúan los daños materiales. El siniestro ya fue controlado, aunque el humo persistente complicaba las tareas de inspección en los pisos afectados.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Carolina Losada intentó defender a Manuel Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Javier Milei llegó a Israel y pasó por el Muro de los Lamentos

Robo de propofol: "Fini" Lanusse pidió que se revoque su procesamiento por falta de pruebas

Rige el plazo para que el juez defina el pedido de prisión para Tapia y Toviggino

Conmoción en Rosario: hallaron muerta a una pareja y sospechan de un femicidio seguido de suicidio

Los empleados bancarios recibirán otro aumento en marzo: la cifra récord que alcanzará el sueldo inicial

Investigan a 17 adolescentes por amenazas escolares en Salta, Córdoba y Mendoza

Crimen de Fernando Báez Sosa: desestimaron el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
carolina losada intento defender a manuel adorni y un chimentero la dejo sin palabras
Pasó en la TV

Carolina Losada intentó defender a Manuel Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Buscate si fuiste a ver a Airbag en el estacionamiento del Estadio del Bicentenario
Galería de fotos

Buscate si fuiste a ver a Airbag en el estacionamiento del Estadio del Bicentenario

La tragedia de Alto de Sierra: el último viaje de tres maestras
Historias del Crimen

La tragedia de Alto de Sierra: el último viaje de tres maestras

La fábrica de paneles solares en San Juan espera hace años para poder producir. En 2026 se espera que se dé este logro. video
Del sol a la industria

San Juan inicia la cuenta regresiva para fabricar sus propios paneles fotovoltaicos

Domingo inestable en San Juan: tormentas en la madrugada, viento sur y máxima de 19°
SMN

Domingo inestable en San Juan: tormentas en la madrugada, viento sur y máxima de 19°

Se metió con el auto dentro de una casa y causó destrozos en un barrio sanjuanino
Choque

Se metió con el auto dentro de una casa y causó destrozos en un barrio sanjuanino

Te Puede Interesar

Foto ilustrativa
Flagrancia

Violencia y descontrol en Capital: dos mujeres detenidas tras atacar a un remisero y agredir a una mujer policía

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Plaza 25 de Mayo se tiñó tímidamente de azul y oro
Festejos xeneizes

La Plaza 25 de Mayo se tiñó tímidamente de azul y oro

Elmer Meza ultima detalle para una nueva edición del Jazz Day, en esta oportunidad con el Chalet Cantoni como sede.
Agendando

El jazz volverá a abrazar San Juan con su rítmico compromiso y su mística infinita

La apertura de sobres se hizo el 14 de abril en la sede del EPRE San Juan. Estuvo presidida por el Directorio del Ente Regulador, con Raúl López y Roberto Ferrero. Además, participaron Analía Cisterino de la Escribanía Mayor de Gobierno; representantes de la Municipalidad de Calingasta (Directora de Obras del Municipio), representantes de los usuarios del departamento y de las empresas participantes.
Solución

Qué empresas siguen en la pelea para hacer la obra que terminará con los apagones en Calingasta

Boca se quedó con un Superclásico que terminó envuelto en polémica
En el Monumental

Boca se quedó con un Superclásico que terminó envuelto en polémica