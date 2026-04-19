Incendio en la sede de la Armada: evacuaron a 75 personas y hay cinco heridos

Un incendio de importantes dimensiones se registró en la sede de la Armada Argentina, ubicada en el Edificio Libertad, en el barrio porteño de Retiro, lo que generó un fuerte despliegue de bomberos y servicios de emergencia. El siniestro obligó a evacuar a unas 75 personas y dejó al menos cinco afectados por inhalación de humo.

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Según las primeras informaciones, el foco ígneo se inició cerca de las 20 en el piso 12 del edificio, en un sector utilizado como depósito de materiales, y rápidamente se propagó hacia el piso 13, donde funcionaban oficinas. La presencia de papeles, archivos y otros elementos combustibles favoreció la expansión de las llamas y complicó las tareas iniciales para controlar el fuego.

El incendio afectó principalmente los niveles superiores del edificio, generando una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. En el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos, junto a personal policial y del SAME, que asistió a las personas afectadas, aunque ninguna debió ser trasladada a un hospital, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El edificio afectado, conocido como Edificio Libertad, es la sede del Estado Mayor General de la Armada Argentina y uno de los principales complejos administrativos de la fuerza. El incidente reaviva la preocupación por las condiciones de seguridad en instalaciones de este tipo, donde la acumulación de materiales puede acelerar la propagación del fuego.

Por estas horas, las autoridades iniciaron peritajes para determinar las causas del incendio, mientras se evalúan los daños materiales. El siniestro ya fue controlado, aunque el humo persistente complicaba las tareas de inspección en los pisos afectados.

FUENTE: Agencia NA