Domingo inestable en San Juan: tormentas en la madrugada, viento sur y máxima de 19°

El domingo en San Juan se presentará con condiciones variables y algo de inestabilidad desde temprano. Durante la madrugada y la mañana se esperan tormentas aisladas, que podrían extenderse de forma intermitente en algunos sectores de la provincia.

Con el correr de las horas, el tiempo tenderá a mejorar parcialmente, aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado durante la tarde. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima no superará los 19, en una jornada sin grandes amplitudes térmicas.

Además, el viento soplará del sector sur, aportando una sensación térmica más fresca, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora. De esta manera, se espera un domingo inestable, fresco y con presencia de nubosidad persistente en gran parte del día. image

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