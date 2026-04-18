La orejona sanjuanina se va para Albardón: Paso de Los Andes se quedó con el trono de la Copa de Campeones

Paso de los Andes tuvo su tarde soñada en la cancha de Trinidad y se consagró campeón de la Copa de Campeones tras vencer 2-1 a Defensores de Boca de Los Berros, en una final vibrante y con mucho color por parte de las hinchadas.

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El partido arrancó parejo y disputado, con pocas situaciones claras en el primer tiempo. La más importante fue para Agüero, que tuvo una chance inmejorable para abrir el marcador, pero su remate se fue por encima del travesaño. Sin goles en la etapa inicial, el complemento prometía emociones.

Y así fue. Apenas comenzado el segundo tiempo, Agustín Peralta rompió la paridad y desató la alegría de los hinchas de Paso de los Andes. Más tarde, Lucas Dilelio amplió la ventaja y puso las cosas 2-1 a los 43 minutos, dándole mayor tranquilidad al equipo de Albardón. Defensores de Boca pudo llegar al descuento sobre el final, pero no logró torcer la historia.

Con el pitazo final, llegó el desahogo y la celebración: Paso de los Andes se quedó con el título en una final intensa, con buen fútbol y clima de fiesta, coronando una campaña que terminó con premio mayor.

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