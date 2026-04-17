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Ciclismo

Mateo Kalejman voló en la crono y se coronó campeón argentino

El ciclista sanjuanino ratificó su gran presente y se quedó con el título nacional de contrarreloj individual, consolidándose como una de las grandes promesas del ciclismo argentino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Mateo Kalejman volvió a demostrar que lo suyo es la potencia y la precisión contra el reloj. El joven pedalista se consagró campeón argentino de contrarreloj individual (CRI) tras una sólida actuación que lo dejó en lo más alto del podio, confirmando su crecimiento dentro del pelotón nacional.

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El ciclista sanjuanino se consagró campeón argentino de contrarreloj individual en la categoría Elite con una actuación arrolladora: completó los 38,4 kilómetros en 45 minutos y 38 segundos, a un promedio de 50,49 km/h, y le sacó una diferencia contundente de 3 minutos y 35 segundos a su inmediato perseguidor. El podio lo completaron Matías Cedeira en el segundo lugar y Germán Broggi en el tercero.

Con una performance dominante, Kalejman marcó diferencias desde el inicio y sostuvo un ritmo alto que sus rivales no pudieron igualar. Su capacidad para administrar el esfuerzo y mantener la velocidad fue clave para construir una ventaja contundente y asegurarse la victoria.

El título no es casualidad: Kalejman atraviesa un momento destacado en su carrera y ya venía mostrando señales de su potencial en competencias recientes, tanto a nivel nacional como internacional. Este nuevo logro lo posiciona como una de las principales cartas del ciclismo argentino en la especialidad.

Además del orgullo personal, el triunfo también representa un impulso importante para el ciclismo sanjuanino, una cantera histórica de grandes exponentes sobre la ruta.

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