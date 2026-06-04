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En llamas

Guerra familiar, intervención y crisis institucional: el drama que atraviesa un club sanjuanino

El Club Atlético El Globo atraviesa momentos de mucha tensión, luego de que un ex presidente denunciara a su propia familia de falsificarle la firma entre otras irregularidades. La institución fue intervenida y el hombre acudió a la justicia penal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
el globo

Estalló la bomba en El Globo y hay una guerra familiar sin fin por el trono de la institución. El ex presidente denunció a su propia familia de falsificar su firma para una Asamblea y acudió inmediatamente a la justicia penal para exponer el caso. Llamó a su hija 'aprovechadora' y afirmó que quiere volver al club para tomar el poder.

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A Manuel Alcaraz no le importó el vínculo con su familia y salió a respaldar al club del que muchos años fue presidente. Si bien actualmente su hija Natacha es quien está al frente de la institución de calle Meglioli y Comandante Cabot, el hombre sacó los trapitos al sol e hizo pública una lucha que viene hace casi un año. "En el club hubo una Asamblea que no fue legítima y yo nunca me enteré. No voy a permitir que mi familia le haga daño al club. Yo lo voy a defender a muerte", confesó Manuel en Línea de 4.

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La elecciones en El Globo fueron hace exactamente un año atrás y ahí se desató el problema. Es que la hija de Manuel (Natacha), agarró el timón del barco y se hizo cargo junto a su madre y hermano del club que los vio nacer. Fue por amor, orgullo y legado que sacaron adelante la institución de la B, que sueña con despegar y algún día celebrar el ascenso a la Primera del fútbol sanjuanino. Sin embargo, no todo es lo que parece, la disputa por la conducción excede y la interna familiar crece: "Hice la denuncia porque me falsificaron la firma y parece que he tenido respuesta positiva, porque hoy me estoy enterando que el club está intervenido. Cuando esto se va a resolver para la gente honesta, para la gente que quiere lucrar con instituciones. Siempre estamos los que luchamos y los que quieren hacerle daño a la institución".

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"Que mi familia me haga esto me da cosa, y la gente debe pensar que es una locura que mi mujer y mis hijos me hagan esto que es inaudito. Yo soy una persona honesta", aseguró Alcaraz.

Mi familia mañana o pasado tendrá que rendir cuentas a adiós o no sé a quién, pero yo estoy muy tranquilo con mi conciencia Mi familia mañana o pasado tendrá que rendir cuentas a adiós o no sé a quién, pero yo estoy muy tranquilo con mi conciencia

el globo

Sobre quién tomará las riendas de este club intervenido, Personería Jurídica señaló a Rodolfo Bravo. El ahora 'dueño' de la conducción de El Globo asumirá temporalmente hasta poner en orden la institución para convocar a nuevas elecciones. "Lo que a mí me interesa es que en las instituciones no se hagan Asambleas a escondidas y con algunas ayudas de algunos políticos que realmente dejan muchos que desear. Yo me voy del club cuando lo decida la Asamblea y los socios".

"A veces hay que desconfiar hasta de los mismos familiares. Yo los lleve al club, porque digo, me puede traicionar cualquier otro, pero no la familia y no tengo ningún problema en decirlo", afirmó.

Si bien fuentes allegadas señalan que el conflicto viene de hace rato, casualmente, la bomba estalló tres días después de que Tiempo de San Juan mostrara el sacrificio de la familia Alcaraz detrás del club.

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Natacha, presidenta e hija de Manuel Alcaraz.

Natacha, presidenta e hija de Manuel Alcaraz.

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