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Preocupación

Los tres futbolistas de la Selección argentina que continúan lesionados

Quien salió de la lista de afectados es Nicolás Paz, que ya pudo entrenar a la par del grupo.

Por Agencia NA
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La Selección argentina continúa recuperando físicamente a sus jugadores en los días previos a un Mundial 2026 que llega después de una temporada exigente y aún tiene tres lesionados: los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel y el volante Leandro Paredes.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los futbolistas mencionados todavía no han logrado recuperarse y su citación a un segundo Mundial consecutivo empieza a complicarse.

Por ese motivo, el entrenador Lionel Scaloni esperará hasta último momento para seleccionar al reemplazante del defensor lesionado Leonardo Balerdi: se tomará tiempo para saber cuántos futbolistas y de qué roles debe sustituir antes de tomar una decisión.

La Selección argentina llegó a la concentración en Kansas City con un plantel diezmado desde lo físico, al volver a encontrarse con un Mundial disputado tras el cierre de la temporada futbolística europea.

En las últimas semanas de competencia, los jugadores argentinos que tenían posibilidades de jugar la Copa del Mundo empezaron a sufrir distintas dolencias, desde lesiones musculares hasta fracturas, como fue el caso del arquero Emiliano “Dibu” Martínez.

Entre quienes continúan recuperándose están los laterales Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes. El primero de ellos, carrilero del Atlético de Madrid español, es quien cuenta con una evolución más favorable, ya que su desgarro se dio con anterioridad a las lesiones de los restantes y se espera que pueda cumplir con los tiempos para disputar el Mundial.

La situación de Montiel y Paredes no es la misma. El lateral derecho de River tuvo un desgarro en el cuádriceps derecho en las últimas instancias del Torneo Apertura 2026 y todavía no se lo ve en condiciones para que entrene con el grupo, mientras se afirma que ni siquiera puede trotar en las prácticas del combinado nacional, por lo que podría ser apartado de la convocatoria.

Por su lado, el talentoso mediocampista que volvió a Boca a mediados del año pasado disputó el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante la Universidad Católica de Chile con una distensión en el isquiotibial derecho que aún no disminuye de gravedad, por lo que, al igual que los otros dos jugadores mencionados, no pudo integrar la convocatoria para el pasado amistoso ante Honduras.

Quienes presentan una evolución mas favorable son Nicolás Paz, mediocampista del Como italiano que pudo entrenar a la par del grupo por primera vez en el día de hoy, y el atacante Julián Álvarez, jugador fundamental para esta Selección que continuará descansando hasta el 16 de junio y se espera que llegue bien, aunque se pueda perder el debut ante Argelia, programado para ese mismo día a las 22:00 (horario argentino).

Además, el “Dibu” Martínez continúa ganando días de recuperación y podría jugar en el debut, al igual que otros futbolistas que llegaban con distintas afecciones como el astro Lionel Messi, el defensor Cristian “Cuti” Romero y el delantero Nicolás González.

Por otro lado, luego de un destacado partido en el encuentro mencionado ante Honduras, en el que la Selección argentina se impuso por 2-0, desde el cuerpo técnico del combinado nacional ven con buenos ojos una posible titularidad del mediocampista Exequiel Palacios en el primer encuentro del próximo Mundial.

Siendo un jugador de habitual presencia en las convocatorias de Scaloni, aunque sin tener gran cantidad de minutos, el mediocampista del Bayer Leverkusen alemán fue parte de los cuatro títulos conseguidos por el ciclo del DT pujatense y sumó 25 partidos esta temporada con el conjunto de la Bundesliga.

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