Universitario mostró carácter, pero se quedó sin premio en Mendoza

Universitario no pudo sumar en su visita a Mendoza y cayó ante Liceo por la segunda fecha del Top 8 Oro del Torneo Regional Cuyano. En un encuentro que tuvo dos caras muy marcadas, el equipo sanjuanino reaccionó en el complemento y estuvo cerca de concretar una remontada que finalmente no alcanzó.

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Durante los primeros cuarenta minutos, el quince clavo logró imponer condiciones y mostró una mayor regularidad en su juego. Liceo aprovechó sus oportunidades, manejó mejor la posesión y construyó una diferencia importante en el marcador, por lo que al término de la primera mitad los mendocinos se fueron al descanso con una ventaja de 29 a 3 gracias a una sólida actuación colectiva.

Sin embargo, Universitario regresó al campo con otra actitud para disputar el segundo tiempo. El equipo comenzó a hacerse dueño de la pelota, mejoró notablemente en las formaciones fijas y encontró mayor profundidad en ataque. Con pelotas de calidad y una mejor ocupación de los espacios, los dirigidos por Fernando Torcivia lograron meterse nuevamente en partido.

Los tries comenzaron a llegar y la diferencia empezó a reducirse de manera notable. La Uni mostró carácter, intensidad y una gran capacidad de reacción frente a un rival que había dominado gran parte del encuentro. El empuje del quince sanjuanino obligó a los Clavos a defender cada vez más cerca de su ingoal durante los minutos finales, aunque de todas maneras el triunfo fue para los mendocinos por 35 a 24.

Más allá del resultado adverso en tierras mendocinas, el equipo dejó señales muy positivas en la segunda mitad y continúa sumando experiencia en una competencia de máxima exigencia. Ahora el plantel deberá enfocarse de lleno en el próximo compromiso con la firme intención de transformar esas buenas sensaciones en resultados positivos para la tabla.