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Rugido de motores

San Juan recibió a los mejores pilotos de la región en la segunda fecha del Prokart Cuyano

El rugir de motores congregó a competidores de San Juan, Mendoza y La Rioja. El predio "La Pista Kart" fue el escenario de una jornada perfecta de automovilismo que consagró a los nuevos ganadores de las finales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este domingo 7 de junio se realizó la segunda fecha del Prokart Cuyano, evento más importante de karting en nuestra provincia, y que reunió este domingo a 35 pilotos en La Pista Kart, incluidos competidores de San Juan, Mendoza y La Rioja. En una jornada con buen acompañamiento de público, pese al tiempo cambiante, se vivieron los entrenamientos, clasificaciones, mangas clasificatorias y carreras finales de cada una de las cinco categorías: 110cc, Promocional, Super 4T, Rotax Junior y Rotax Senior.

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La competencia tuvo la organización de los responsables del predio, la fiscalización de Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo y el apoyo del Gobierno de San Juan, a través de Secretaría de Deporte y Agencia Deporte San. Participó de la entrega de premios el asesor de la Secretaría de Deporte, Víctor Maldonado.

RESULTADOS CARRERAS FINALES POR CATEGORÍA

110cc

1-Pablo Cañizare

2-Santino Di Carlo

3-Juan Carlos Imparado

4-Octavio Suero

5-Demetrio Rodríguez

Promocional

1-Victoria Guarnieri

2-Liam Tejada (La Rioja)

3-Noah Flores (Mendoza)

4-Ignacio Calderón

5-Franchesco Barquiel

6-Candelaria Naveda

Super 4T

1-Santiago Santaella

2-Federico Cichocki

3-Pedro Videla

4-Nicolás Cichocki

5-Guillermo Di Carlo

6-Leonel Gómez

7-Pablo Ruiz

8-Santino Di Carlo

9-Juan Antonio Moll

10-Matías Arredondo

11-Felipe Saldívar

Rotax Junior

1-Juan Ignacio Pereira

2-Delfina Flaqué

3-Valentino Bocelli

4-Valentino Aguero

5-Bautista Vega

Rotax Senior

1-Valentino Guarnieri

2-Fabián Flaqué

3-Daniel Lirio

4-Felipe Saldívar

5-Renzo Morino

6-Alejandro Aguilar

7-Leonardo Aguilar

8-Valentino Bocelli

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