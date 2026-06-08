San Juan recibió a los mejores pilotos de la región en la segunda fecha del Prokart Cuyano

Este domingo 7 de junio se realizó la segunda fecha del Prokart Cuyano, evento más importante de karting en nuestra provincia, y que reunió este domingo a 35 pilotos en La Pista Kart, incluidos competidores de San Juan, Mendoza y La Rioja. En una jornada con buen acompañamiento de público, pese al tiempo cambiante, se vivieron los entrenamientos, clasificaciones, mangas clasificatorias y carreras finales de cada una de las cinco categorías: 110cc, Promocional, Super 4T, Rotax Junior y Rotax Senior.