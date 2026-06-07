La Liga Universitaria ultima detalles: la A y la B ya tienen sus equipos y la C está en veremos

Como viene sucediendo desde hace años, El Palomar volverá a llenarse de fútbol con la Liga Universitaria.

La vida se palpita de otra manera cuando la pelota empieza a rodar en el Complejo Deportivo El Palomar. L a emblemática Liga Universitaria calienta motores y se prepara para dar el puntapié inicial a una nueva y emocionante temporada . Las autoridades del torneo confirmaron que la acción oficial, con nuevo formato, comenzará el fin de semana del 13 y 14 de junio , prometiendo jornadas repletas de pasión, goles y ese folklore único que caracteriza a esta competición.

Copa del Mundo 2026 Irán denunció "trato discriminatorio" de Estados Unidos y cambió su base para el Mundial

Ya están instalaciones listas para recibir a cientos de jugadores. Para esta edición, la organización mantiene la estructura que tan buenos resultados viene dando, dividiendo el torneo en tres categorías: A, B y C. Sin embargo, la realidad de cada división de cara al debut es bastante disímil. Mientras que las dos categorías superiores ya tienen sus fixture cerrados, la tercera división todavía se encuentra en pleno proceso de armado.

La máxima categoría está lista para la acción

La Divisional A promete ser un verdadero campo de batalla futbolístico. Con un nivel que se supera año tras año, 18 equipos buscarán la gloria máxima. Todos ellos ya tienen su lugar asegurado y saltarán a la cancha el fin de semana del 13 y 14 de junio.

La lista de los equipos de la "A" está compuesta por:

Otro Equipo

Constructores

Natania

Pumas

La Granjah

Calise

De Primera

Red Bull

Aston

C-Lesion

Celtic

Mavericks

Nottingham Miedo

Antorcha

La Máquina

Eclipse

Minaster City

Jagermeister

La "B": una categoría con hambre de ascenso en El Palomar

La segunda división no se queda atrás en cuanto a nombres y competitividad. Con 16 escuadras confirmadas, la Divisional B también iniciará su camino a la par de la primera categoría (13 y 14 de junio). Nadie quiere regalar nada y el objetivo de ascender a la elite del fútbol universitario promete regalar partidos más que interesantes.

Los protagonistas confirmados para la "B" son:

Necaxa

Fabulosos

Gol en Contra

F90

Al Costado

Malvinas

Timba

Newcauce

Agrimensura

Inter

Descarte

Dep. La Verna

Adove

Tercer Tiempo

Central

De Zurda

image

La divisón C: en pleno armado y con debut postergado

La gran incógnita de la temporada pasa por la C. A diferencia de sus hermanas mayores, esta categoría se encuentra "en veremos". Hasta el momento, hay 7 equipos confirmados, pero la mesa organizadora mantiene abiertas las inscripciones ya que se espera que se sumen varios combinados más en los próximos días para terminar de darle forma al torneo.

Debido a este proceso de incorporación de nuevos planteles, la "C" tendrá un inicio diferenciado: arrancará una semana más tarde que el resto, permitiendo que todos los equipos lleguen con aptos y con la documentación necesaria.

Por ahora, los 7 conjuntos que tendrían asegurada su participación y esperan rivales son: