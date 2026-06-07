La Liga Universitaria ultima detalles: la A y la B ya tienen sus equipos y la C está en veremos

La vida se palpita de otra manera cuando la pelota empieza a rodar en el Complejo Deportivo El Palomar. La emblemática Liga Universitaria calienta motores y se prepara para dar el puntapié inicial a una nueva y emocionante temporada. Las autoridades del torneo confirmaron que la acción oficial, con nuevo formato, comenzará el fin de semana del 13 y 14 de junio, prometiendo jornadas repletas de pasión, goles y ese folklore único que caracteriza a esta competición.
Ya están instalaciones listas para recibir a cientos de jugadores. Para esta edición, la organización mantiene la estructura que tan buenos resultados viene dando, dividiendo el torneo en tres categorías: A, B y C. Sin embargo, la realidad de cada división de cara al debut es bastante disímil. Mientras que las dos categorías superiores ya tienen sus fixture cerrados, la tercera división todavía se encuentra en pleno proceso de armado.
La máxima categoría está lista para la acción
La Divisional A promete ser un verdadero campo de batalla futbolístico. Con un nivel que se supera año tras año, 18 equipos buscarán la gloria máxima. Todos ellos ya tienen su lugar asegurado y saltarán a la cancha el fin de semana del 13 y 14 de junio.
La lista de los equipos de la "A" está compuesta por:
- Otro Equipo
- Constructores
- Natania
- Pumas
- La Granjah
- Calise
- De Primera
- Red Bull
- Aston
- C-Lesion
- Celtic
- Mavericks
- Nottingham Miedo
- Antorcha
- La Máquina
- Eclipse
- Minaster City
- Jagermeister
La "B": una categoría con hambre de ascenso en El Palomar
La segunda división no se queda atrás en cuanto a nombres y competitividad. Con 16 escuadras confirmadas, la Divisional B también iniciará su camino a la par de la primera categoría (13 y 14 de junio). Nadie quiere regalar nada y el objetivo de ascender a la elite del fútbol universitario promete regalar partidos más que interesantes.
Los protagonistas confirmados para la "B" son:
- Necaxa
- Fabulosos
- Gol en Contra
- F90
- Al Costado
- Malvinas
- Timba
- Newcauce
- Agrimensura
- Inter
- Descarte
- Dep. La Verna
- Adove
- Tercer Tiempo
- Central
- De Zurda
La divisón C: en pleno armado y con debut postergado
La gran incógnita de la temporada pasa por la C. A diferencia de sus hermanas mayores, esta categoría se encuentra "en veremos". Hasta el momento, hay 7 equipos confirmados, pero la mesa organizadora mantiene abiertas las inscripciones ya que se espera que se sumen varios combinados más en los próximos días para terminar de darle forma al torneo.
Debido a este proceso de incorporación de nuevos planteles, la "C" tendrá un inicio diferenciado: arrancará una semana más tarde que el resto, permitiendo que todos los equipos lleguen con aptos y con la documentación necesaria.
Por ahora, los 7 conjuntos que tendrían asegurada su participación y esperan rivales son:
- Geología
- Talleres
- Nacional
- Bonus Track
- Imputables FC
- Defensa e Injusticia
- Vial