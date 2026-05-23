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Temporada 2026

La Liga Universitaria calienta motores: mirá cuándo comienza y el nuevo formato que tendrá

El certamen universitario ya inició la cuenta regresiva para una nueva edición, en la que se vienen algunos cambios que prometen más emociones en El Palomar

Por Jorge Balmaceda Bucci
La Liga Universitaria se prepara para una nueva temporada en El Palomar.

La Liga Universitaria se prepara para una nueva temporada en El Palomar.

Uno de los frente del fútbol amateur sanjuanino más convocante entra en su cuenta regresiva. La Liga Universitaria de fútbol masculino ultima detalles para una nueva temporada que promete fuertes emociones, no solo por el nivel de competitividad habitual, sino por una profunda renovación en su estructura de juego y beneficios clave para sus protagonistas.

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Con los delegados y los planteles ajustando las planificaciones físicas, las autoridades trabajan a contrarreloj en los aspectos logísticos. Según apuntan desde la organización, existe la seria posibilidad de que el certamen arranque de manera oficial durante el primer fin de semana de junio, por lo que la espera para que ruede la pelota está a punto de terminar.

Un formato renovado: Apertura, Clausura y Playoffs

Si bien el torneo seguirá contando con sus tradicionales tres categorías, la gran novedad de este año radica en un cambio drástico en la modalidad de competición, diseñado para dotar de mayor dinamismo y paridad a cada fecha.

A partir de esta edición, la temporada se dividirá en Torneo Apertura y Torneo Clausura. Dentro de cada una de las tres divisiones, los equipos se repartirán en dos zonas para disputar la fase regular. Una vez concluidos estos cruces iniciales, la adrenalina aumentará notablemente: los primeros 8 clasificados de cada división accederán a los playoffs, una llave de eliminación directa que definirá al campeón de cada mitad de año.

Este sistema no solo premia la regularidad, sino que mantiene las expectativas abiertas para un mayor número de equipos hasta las instancias finales, eliminando las brechas insalvables que a veces generaban los torneos largos.

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El Bicentenario, en el ilusionante horizonte

El gran incentivo para los futbolistas universitarios estará en el premio mayor. La intención de la organización es que la gran final del año de cada categoría, en la que se enfrentarán el campeón del Apertura contra el del Clausura, se dispute nada menos que en el Estadio San Juan del Bicentenario. Jugar en el máximo escenario deportivo de la provincia representa un salto de calidad institucional y un combustible anímico inigualable para los planteles amateurs.

Más allá de este cierre de gala, la competencia mantendrá intacta su mística semanal. Como ya es una clásica tradición, los encuentros de la Liga Universitaria se seguirán desarrollando en las canchas de fútbol y rugby del Complejo Deportivo El Palomar, el histórico punto de encuentro donde la comunidad universitaria confluye cada fin de semana.

Alivio al bolsillo y definición de arbitrajes

En el plano administrativo y de salud, la edición actual llega con una excelente noticia para las economías de los estudiantes. El apto físico, un requisito obligatorio y estricto para garantizar la salud de los deportistas en competencia, contará con un fuerte respaldo institucional: para el caso de los alumnos regulares, el 50% del costo del estudio será abonado por la misma Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), un beneficio que busca garantizar la permanencia y el cuidado de los jóvenes.

Por último, en los escritorios de la organización se están definiendo los detalles de la justicia en el campo de juego. En estos momentos se está llevando adelante la correspondiente licitación para conocer quiénes serán las cooperativas o asociaciones encargadas de arbitrar cada uno de los encuentros de las distintas categorías, buscando asegurar la máxima transparencia y nivel técnico para un torneo que siempre genera emociones.

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