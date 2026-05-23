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Tensión en pleno centro: la Policía sorprendió a menores con droga en la puerta de un colegio

Efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia detectaron la maniobra en pleno centro sanjuanino. Hay cuatro adolescentes implicados, entre ellos un menor de 14 años, y se inició una causa en la Justicia Federal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.&nbsp;

Imagen ilustrativa. 

Un hecho alteró la jornada escolar en pleno centro, cuando personal del Cuerpo Especial de Vigilancia secuestró un envoltorio con estupefacientes en las inmediaciones del Colegio Nacional Monseñor Dr. Pablo Cabrera, ubicado en la intersección de calle Santa Fe y Avenida Rioja. El procedimiento se desencadenó durante un operativo de prevención de rutina, en el momento en que los efectivos policiales advirtieron una maniobra sospechosa que involucraba a varios estudiantes del establecimiento educativo.

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De acuerdo con las fuentes policiales, los uniformados observaron con precisión el instante en que un joven, desde el interior del edificio escolar, extendía su brazo a través de las rejas perimetrales para entregarle un paquete de color blanco a un grupo de cuatro adolescentes que se encontraban parados sobre la vereda. Ante la presunción de un delito, los agentes civiles y policiales intervinieron de inmediato para proceder a la identificación de los sospechosos.

Al realizar el abordaje y la correspondiente entrevista, se constató que los menores implicados tienen 16 años y registran domicilio en el barrio Villa San Damián, en el departamento de Rawson. Entre los jóvenes que recibieron el paquete también se identificó a un chico de apellido Villegas, de tan solo 14 años de edad. Tras la requisa del envoltorio blanco, las autoridades confirmaron la presencia de una sustancia vegetal que, por sus características, correspondía a marihuana.

Ante la gravedad del hallazgo en el ámbito escolar, las autoridades del Cuerpo Especial de Vigilancia se comunicaron de inmediato con la directora del Colegio Nacional para ponerla al tanto de la situación. En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal Federal de San Juan, la cual dispuso el secuestro formal de la sustancia e inició el correspondiente legajo de investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes Nº 23.737. Los adolescentes involucrados quedaron a disposición de la UFI interviniente para el inicio de las actuaciones legales pertinentes.

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