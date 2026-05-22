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Alertan en San Juan por una nueva ola de estafas virtuales con la excusa del Mundial 2026

Desde Defensa del Consumidor explicaron cómo operan las bandas que clonan páginas y usan enlaces falsos para vaciar cuentas de Mercado Pago. Aunque interviene la UFI, piden extremar las precauciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
fifa estafas

Desde Defensa del Consumidor advirtieron por estafas utilizando como excusa premios relacionados al Mundial de Fútbol 2026. Por este motivo, desde el organismo expresaron que nunca deben compartir datos personales en páginas web y destacaron la importancia de tener cuidado al abrir enlaces que suelen llegar vía mail o WhatsApp.

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Fabiana Carrizo, directora de Defensa del Consumidor, contó a Tiempo de San Juan que los estafadores utilizan "páginas truchas" y enlaces sospechosos para solicitar datos de tarjetas o acceso a billeteras virtuales (como Mercado Pago). El objetivo suele ser realizar transferencias a otras cuentas o solicitar préstamos rápidos a nombre de la víctima.

Fabiana Carrizo aclara que, si bien la justicia (UFI) está al tanto de estos delitos, en su repartición no hay denuncias formales todavía. La funcionaria indicó que es posible que existan consultas o damnificados que ya hayan acudido directamente a la justicia por tratarse de un delito de estafa. Sin embargo, también pueden acudir a las oficinas de la repartición.

Frente al incremento de maniobras fraudulentas y engaños digitales en la provincia, Carrizo compartió una serie de sugerencias para evitar que los ciudadanos se conviertan en víctimas de ciberdelitos que comprometan su economía.

Señaló que la primera regla es no brindar, bajo ninguna circunstancia, datos de tarjetas ni información personal a través de mensajes o llamadas, ya que ninguna entidad oficial solicita claves por estas vías. Asimismo, resulta clave evitar por completo los enlaces sospechosos que suelen acompañar a estas comunicaciones. No hay que acceder a ellos y, fundamentalmente, se debe evitar ingresar a billeteras virtuales como Mercado Pago mediante links externos, debido a que los estafadores utilizan este método para vaciar saldos o solicitar préstamos rápidos a nombre de la víctima.

Por otra parte, las autoridades piden desconfiar de las llamadas "páginas truchas", que son sitios web clonados que imitan a la perfección la estética de marcas conocidas pero están diseñados exclusivamente para engañar al consumidor. Finalmente, antes de participar en cualquier tipo de promoción o sorteo, es indispensable verificar la seguridad de las plataformas y asegurarse de estar navegando en canales oficiales. Ante la menor duda, la recomendación es clara: no hacer clic, no compartir datos y denunciar la situación de inmediato.

Carrizo manifestó que actualmente las obras sociales y prepagas son uno de los sectores que más denuncias generan, siendo tratadas con la máxima prioridad bajo un "sello rojo" debido a que los temas de salud no pueden esperar. En este sentido, señaló que los reclamos principales se deben a incumplimientos y demoras en la prestación de servicios. Específicamente, menciona trabas para autorizar ciertos tratamientos, demoras en la entrega de medicamentos, problemas con las derivaciones y dificultades en la gestión de viajes necesarios para la atención médica.

El mapa de los reclamos en la provincia muestra una marcada tendencia en ciertas áreas comerciales y financieras. La autoridad de Defensa del Consumidor comentó que uno de los sectores que mayor atención demanda es el bancario, donde las denuncias se concentran principalmente en la implementación de seguros no solicitados por los clientes y, de manera muy preocupante, en casos de ciberdelitos relacionados con la toma de préstamos a nombre de terceros, una maniobra que afecta de forma significativa al sector de los jubilados.

Por su parte, el área de las telecomunicaciones continúa sumando numerosos reclamos debido a las constantes deficiencias en los servicios de telefonía e internet. Un caso testigo de esta situación ocurre con la empresa Movistar en Calingasta, donde el organismo ya aplicó una multa efectiva tras no lograrse una conciliación entre las partes. Asimismo, el sector de comercio y agencias registra un volumen importante de denuncias, en este caso motivadas por los reiterados incumplimientos en las entregas de productos adquiridos por los usuarios.

Finalmente, el fenómeno de los ciberdelitos y las estafas virtuales se consolidó como una problemática central. Aunque muchas veces las denuncias por fraudes —como las falsas promociones de premios vinculadas a eventos masivos— se canalizan primero a través de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI), la Dirección de Defensa al Consumidor interviene de manera directa analizando la falta de seguridad en las plataformas de billeteras virtuales y entidades bancarias que facilitan las transferencias o la acreditación de préstamos rápidos durante el desarrollo del fraude.

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