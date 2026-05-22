En la previa de los festejos por el 25 de Mayo , el gobernador de San Juan , Marcelo Orrego , protagonizó un momento distendido al ser consultado sobre sus recuerdos escolares vinculados a esta fecha patria. La escena se dio este jueves en Santa Lucía, durante una actividad oficial junto a la comunidad educativa .

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Ante la pregunta sobre si solía disfrazarse para los actos escolares, Orrego respondió con humor y cierta picardía: “Cuando me vestían, y sí a mí me vestían, he pasado… ¿De qué lo vestían? ¿Estaban con corcho quemado? De todo, de todo, exactamente”. Luego agregó que conserva registros de épocas, aunque prefiere mantenerlos en privado: “Me acuerdo y tengo la foto, no la voy a mostrar nunca. No, no la voy a mostrar. No me quemés”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2057862021803053126&partner=&hide_thread=false "No me quemés": la respuesta de Orrego, tras ser consultado sobre los disfraces escolares por el 25 de Mayo



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La frase, que remite a una expresión popularizada por el programa televisivo Sin Codificar, fue interpretada en tono jocoso, en línea con el clima relajado del intercambio. En ese contexto, el mandatario reflexionó sobre la vigencia de estas prácticas escolares: “Todos tenemos, creo que marcado en nuestra memoria, alguna foto caracterizando esa época. Y que hoy se sigue haciendo, y bueno, justamente habla de la cultura”.

El episodio ocurrió en el marco del tradicional desfile de jardines de infantes municipales de Santa Lucía, una de las actividades más representativas del calendario local por el Día de la Revolución de Mayo. El evento reunió a más de 380 niños y niñas, quienes participaron con vestimentas típicas, banderas argentinas y escarapelas.

Orrego asistió acompañado por el intendente del departamento, Juan José Orrego, y ambos recorrieron el desfile junto a docentes, familias y vecinos. La jornada tuvo una fuerte impronta patriótica y educativa, con el objetivo de reforzar los valores históricos desde edades tempranas.