viernes 22 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dilema

El desafío en San Juan de reubicar a 26 adultos mayores tras el cierre de dos geriátricos clandestinos

Con un plazo de 15 días para la evacuación, el área social busca garantizar que los 26 adultos afectados sean trasladados a establecimientos que cumplan con las normativas vigentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los geriátricos en San Juan son epicentro permanente de controles, según el Ministerio de Salud Provincial (foto ilustrativa).

Los geriátricos en San Juan son epicentro permanente de controles, según el Ministerio de Salud Provincial (foto ilustrativa).

Tras la reciente clausura de dos residencias para adultos mayores que operaban de manera ilegal en San Juan esta semana quedó en el tapete el destino de los 26 adultos mayores evacuados. La situación salió a la luz a partir de una denuncia formal que activó de inmediato a los equipos de regulación y control del Ministerio de Salud Pública. Tras las inspecciones, se constató que dos de los tres geriátricos denunciados estaban en funcionamiento sin la habilitación correspondiente, mientras que el tercero resultó ser inexistente. En uno de estos establecimientos residían 14 adultos mayores, mientras que en el segundo se encontró a 12, siendo un total de 26 personas las que ahora enfrentan un proceso de reubicación urgente.

Lee además
clausuraron dos geriatricos clandestinos en san juan: habia 26 adultos mayores alojados
Intervención

Clausuraron dos geriátricos clandestinos en San Juan: había 26 adultos mayores alojados
El proyecto oficial de desarrollo local, conocido como ley de proveedores, pasó de 23 a 30 artículos tras incorporar sugerencias de cámaras empresarias y proveedores antes de su ingreso a Diputados la semana próxima.
Proyecto

La ley de proveedores mineros sanjuanina suma artículos y buscan que entre a Diputados la semana próxima

Sobre este complejo panorama, Gastón Jofré, secretario de Planeamiento y Control de Gestión Sanitaria, habló sobre la situación de quienes se encontraban en estos lugares y el abordaje que está realizando el Estado. El funcionario aclaró, en diálogo con Radio Sarmiento, que “Desde el área social de acá del Ministerio tenemos ya la nómina de los residentes, porque eso también hay que aclararlo muy bien. Los residentes adultos mayores no son pacientes, son residentes y por lo tal uno los tiene que tratar como corresponde; desde el Ministerio se llama a todos los contactos familiares para la ubicación de los residentes en otras instituciones que cumplan con la habilitación correspondiente”.

El trabajo de las autoridades no se limita a la clausura administrativa, sino que implica un seguimiento social y legal. Actualmente, se fijó un plazo de 15 días para que los residentes sean evacuados, siempre y cuando los propietarios no logren regularizar una situación que ya se encuentra judicializada ante el tribunal de faltas. Jofré explicó las razones técnicas y sanitarias detrás de estas medidas extremas, señalando que la habilitación no es un simple trámite, sino una garantía de seguridad: “La habilitación de la residencia de funcionamiento tiene distintos ítems. Primero tiene que tener un director médico, el residente tiene que tener la asistencia de enfermería, tiene que tener el registro de medicación. Desde infraestructura tienen que cumplir con todos los requerimientos: cintas antideslizantes, matafuegos, detectores de humo. Eso permite darle la seguridad al residente como a cualquier ciudadano”.

Es importante destacar que desde la Justicia y desde el Ministerio de Salud no han informado cuáles son los nombres de los dos geriátricos clausurados.

Cómo denunciar

En el caso particular de una de las residencias, la precariedad era evidente, ya que solo contaban con dos cuidadoras y carecían totalmente de personal sanitario a cargo. Esta falta de profesionales y de medidas de seguridad elementales es lo que motiva la fiscalización constante sobre las 36 residencias que sí están registradas actualmente en la provincia de San Juan, según destacó Jofré. El Secretario recordó que todas las instituciones deben basarse en la Ley 1626, la cual establece las condiciones de infraestructura y atención médica que deben renovarse cada tres años.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la comunidad para colaborar con el control de estos espacios y proteger a la población vulnerable. “Realmente a cualquier ciudadano que encuentre este tipo de irregularidad, que la denuncie. Las denuncias pueden ser anónimas, pueden ser al 430-5819 o personalmente en el Ministerio de Salud en la Dirección de Regulación y Control. Si a nosotros nos aportan esos datos, automáticamente activamos el protocolo de fiscalización”, concluyó Jofré, remarcando que el objetivo final es que cada establecimiento cumpla rigurosamente con la reglamentación para asegurar una vida digna a los mayores.

Temas
Seguí leyendo

El gobierno de Milei busca permitir la venta de medicamentos fuera de las farmacias: qué dijeron en San Juan

Aire libre y sabores, planeá qué hacer el fin de semana largo en San Juan con esta agenda

La trastienda del dato de cosecha de uvas que sobrevivió al ajuste nacional y dejó a San Juan arriba de Mendoza

CAME le bajó el pulgar al pedido de una cámara de Comercio sanjuanina y el Día del Padre no se moverá

Éxodo gastronómico en San Juan: por alquileres "desmedidos", las firmas del centro se mudan a los departamentos

Se viene el fin de semana largo, cómo funcionarán los servicios en San Juan

De San Juan al mundo: la Hermandad de la Virgen del Rocío resiste el paso del tiempo y se convierte en pilar para la UNESCO

Educación ya decidió: ¿se podrán ver los partidos del Mundial en las escuelas de San Juan?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Patricia Bullrich, senadora de La Libertad Avanza.
Política

Bullrich 2027: Bonelli aseguró que piensa en ser candidata a presidente en 2027

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Conocé a la sospechosa que seguirá presa por las estafas en la casa de préstamos del centro sanjuanino video
Presunta defraudación

Conocé a la sospechosa que seguirá presa por las estafas en la casa de préstamos del centro sanjuanino

Conmoción por la muerte de una docente sanjuanina de 28 años
Deceso

Conmoción por la muerte de una docente sanjuanina de 28 años

Publicaba sonríe, sé amable y terminó a las trompadas en el centro sanjuanino por un accidente de tránsito
Accidente y fuga

Publicaba "sonríe, sé amable" y terminó a las trompadas en el centro sanjuanino por un accidente de tránsito

Imagen ilustrativa
Siniestro vial

Una motociclista sanjuanina lucha por su vida tras chocar en La Bebida

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Un ladrón simuló ser policía, le robó el celular a un joven en Rawson y le largó un disparo

Te Puede Interesar

El proyecto oficial de desarrollo local, conocido como ley de proveedores, pasó de 23 a 30 artículos tras incorporar sugerencias de cámaras empresarias y proveedores antes de su ingreso a Diputados la semana próxima.
Proyecto

La ley de proveedores mineros sanjuanina suma artículos y buscan que entre a Diputados la semana próxima

Por Elizabeth Pérez
Investigan la muerte de un niño de 8 años en Jáchal
UFI Norte

Investigan la muerte de un niño de 8 años en Jáchal

El gobierno de Milei busca permitir la venta de medicamentos fuera de las farmacias: qué dijeron en San Juan
Repercusiones

El gobierno de Milei busca permitir la venta de medicamentos fuera de las farmacias: qué dijeron en San Juan

Que se cuiden: las impactantes palabras del entorno del hombre liberado por el robo y abuso sexual en Concepción
En las redes

"Que se cuiden": las impactantes palabras del entorno del hombre liberado por el robo y abuso sexual en Concepción

Los geriátricos en San Juan son epicentro permanente de controles, según el Ministerio de Salud Provincial (foto ilustrativa).
Dilema

El desafío en San Juan de reubicar a 26 adultos mayores tras el cierre de dos geriátricos clandestinos