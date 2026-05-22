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Educación ya decidió: ¿se podrán ver los partidos del Mundial en las escuelas de San Juan?

El próximo 11 de junio comienza el evento futbolístico que reúne al mundo. Cómo se trabajará desde las aulas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los alumnos sanjuaninos podrán ver los partidos del Mundial en las escuelas, según confirmaron desde Educación.

Los alumnos sanjuaninos podrán ver los partidos del Mundial en las escuelas, según confirmaron desde Educación.

El Ministerio de Educación de San Juan confirmó que los estudiantes podrán ver los partidos del Mundial en las escuelas, siempre que cada institución cuente con las condiciones necesarias y presente un proyecto pedagógico relacionado con los valores, el deporte y el aprendizaje. La ministra Silvia Fuentes explicó que la iniciativa fue consensuada con el gobernador Marcelo Orrego y que buscará convertir el fenómeno deportivo en una herramienta educativa para trabajar contenidos adaptados a cada nivel y contexto escolar.

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A días del inicio del Mundial, previsto para el próximo 11 de junio, el Gobierno de San Juan definió cómo se abordará el evento deportivo dentro de las escuelas. Fuentes sostuvo en diálogo con Canal 13 San Juan, que se permitirá la transmisión de los partidos durante el horario escolar, aunque aclaró que cada institución deberá acompañar la propuesta con un proyecto educativo.

“Decidimos, conversando con el Gobernador, que los chicos puedan ver el Mundial en la escuela”, expresó la funcionaria. Según explicó, la medida alcanzará principalmente a las primeras fechas del torneo, cuyos horarios ya son conocidos, y estará sujeta a que cada establecimiento tenga las condiciones necesarias para proyectar los encuentros.

Fuentes señaló que el objetivo no será únicamente recreativo, sino también pedagógico. “Vamos a pedirles a las escuelas que tengan un proyecto educativo relacionado con los valores, con las materias y con el aprendizaje basado en proyectos”, afirmó. En ese sentido, remarcó que tanto en el nivel secundario como en primaria los docentes podrán adaptar contenidos y actividades según la edad de los estudiantes.

La Ministra consideró que el Mundial puede convertirse en una oportunidad para fortalecer aspectos vinculados al trabajo en equipo, la empatía y el esfuerzo. “Podemos utilizar este momento para que nuestros chicos aprendan sobre la amistad, el deporte y el valor del esfuerzo colectivo”, sostuvo.

Además, destacó el componente patriótico que despierta la competencia y su coincidencia con las actividades escolares de junio, mes en el que se conmemora la creación de la Bandera. “Va a ser una jornada muy bonita. También se mezcla con este fervor patriótico que tenemos todos los argentinos cuando juega la Selección”, agregó la titular de la cartera educativa, quien también manifestó su deseo de que Argentina vuelva a llegar a la final.

Fuentes indicó además que durante el torneo podrían impulsarse iniciativas conjuntas con otras áreas del Gobierno provincial, como Deportes y Turismo. “Todas las áreas vamos a estar trabajando en conjunto, como nos pide el Gobernador”, aseguró.

En relación con las escuelas que puedan tener dificultades técnicas para transmitir los partidos, la ministra explicó que se evaluará cada situación de manera particular. “La mayoría de las escuelas tienen retroproyectores o espacios donde se puede compartir el partido entre todos. Y cuando no se ha podido, en otros años se utilizaron televisores o incluso celulares”, comentó.

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