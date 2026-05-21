Un video publicado en TikTok en los últimos días despertó una ola de recuerdos, risas y comentarios entre sanjuaninos, al poner en primer plano una costumbre muy arraigada en los barrios: los apodos. La escena, cargada de nostalgia noventosa, tuvo como protagonista a Rivadavia Norte y rápidamente se volvió viral.

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El autor del posteo, el usuario eldaniperez, relató en tono humorístico una particularidad del barrio. “Mirá, en San Juan hay un barrio que se llama Rivadavia Norte, ahí pasa algo rarísimo…”, comienza diciendo en el video, donde menciona un tanque de agua ubicado en la entrada como disparador de una supuesta “creatividad” especial para poner sobrenombres. “Nadie se llama por el nombre”, asegura, antes de empezar a enumerar una lista que mezcla humor, picardía y códigos barriales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2057554058475381119&partner=&hide_thread=false "El Payamor y el Pillapollo": recordó los apodos del barrio Rivadavia Norte y se hizo viral



Video gentileza: TikTok eldaniperez pic.twitter.com/LIDcFsJUD3 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 21, 2026

Entre los apodos que recordó aparecen algunos tan pintorescos como “el Payamor”, “el Pillapollo”, “el Mascafierro”, “los Potoco”, “el Tetón” o “los Tetones”. Según su relato, incluso los sobrenombres trascienden generaciones: “Es uno el más grande el que recibe el apodo y de ahí para abajo todos los hermanitos y la familia”, explicó, sugiriendo que algunos ya van por la “tercera generación”.

La publicación no tardó en multiplicarse y sumar decenas de comentarios, donde usuarios de distintos puntos de San Juan aportaron sus propios recuerdos. Desde barrio Cabot, por ejemplo, mencionaron apodos como “la Pelusa”, “el Bobo”, “el Yogurt”, “el Mortadela”, “el Moco”, “el Tetera”, “el Checheta”, “el Pelé”, “el Podrido”, “el Foco”, “el Pucho” y “el Sifón”.

Otros comentarios ampliaron el mapa de los sobrenombres en la provincia. Desde La Bebida, un usuario aseguró que allí “son mucho más creativos los apodos” y anticipó que hay algunos “que nunca antes hayas escuchado”. También aparecieron nombres como “el Tomatito”, “los Tomates”, “la Bacteria”, “el Hepatitis”, “el Tortu”, “el Cóndor”, “el Takagol”, “el Diablito” y “el Chaca”.