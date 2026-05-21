Una crack: una maestra sanjuanina es viral por evaluar a sus alumnos con los jugadores de la selección

En plena fiebre mundialista, una maestra sanjuanina de primaria decidió cambiar la forma de evaluar a sus alumnos con una propuesta innovadora que no tardó en viralizarse en las redes sociales: calificar en base a los números de los jugadores de la Selección .

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Estefania Rivero tiene 25 años y se recibió de docente en noviembre del 2025. A partir de marzo comenzó su primer ciclo lectivo como educadora en la escuela Las Hornillas , ubicada en la ciudad de Pocito, en San Juan.

Mientras realiza una suplencia en sexto grado, buscó la manera de motivar a los chicos desde otro lado y se dio cuenta de que el entusiasmo colectivo que tienen por el Mundial podía aprovecharse como recurso pedagógico.

“La idea surgió a partir de las figuritas, porque los chicos están locos con el intercambio, ‘te vendo esta, te cambio esta por tanto’, y con este recurso quería innovar y que no sea siempre lo mismo. Busco cosas siempre para destacar la clase y los incentivo”, contó Estefania en diálogo con TN.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "En plena fiebre mundialista, una maestra sanjuanina de primaria decidió cambiar la forma de evaluar a sus alumnos con una propuesta innovadora que no tardó en viralizarse en las redes sociales: calificar en base a los números de los jugadores de la Selección. “Antes no les importaba mucho, son de sexto y hay algunos que están medio rebeldes, pero ahora ellos quieren llegar a Messi. Como están locos con el mundial, les re copó”, explicó. Según afirmó, era la primera vez que usaba esta técnica para calificar y, en el segundo examen los resultados fueron notablemente positivos, con muchas notas que mejoraron en comparación a las anteriores. Más info en @tiempodesanjuan #maestra #sanjuan #figuritas #mundial #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

La iniciativa no sólo incorporó personajes que los alumnos ya conocían, sino que sumó una nueva forma de garantizar la dedicación de los niños, que asisten a cada clase con más interés para ser evaluados con el diez.

“Antes no les importaba mucho, son de sexto y hay algunos que están medio rebeldes, pero ahora ellos quieren llegar a Messi. Como están locos con el mundial, les re copó”, explicó. Según afirmó, era la primera vez que usaba esta técnica para calificar y, en el segundo examen los resultados fueron notablemente positivos, con muchas notas que mejoraron en comparación a las anteriores.

Además del entusiasmo que generó entre los chicos, las familias también transmitieron su contento frente a la propuesta: “A las mamás les gusta mucho cuando les dejas una notita con sticker o les das un incentivo a los nenes”.

Respecto a la escuela, las autoridades celebraron la idea e incluso se replicó entre otros profesionales. “A los directivos les gustó, es una calificación normal como corresponde, con los mismos criterios de siempre pero con una motivación. Otras seños me pidieron la plantilla así que quizás lo hacen si les copa”, señaló.

“Fue inesperado que se haya viralizado tanto. Mientras llegue a los chicos, siempre me gusta buscar estrategias de juegos, que no sea una clase tradicional, que no sea solo ir a clase y copiar, que tengan un incentivo”, concluyó la maestra.

La mujer había compartido un video en TikTok, bajo el usuario @estefirivero, donde mostraba las notas de los alumnos en una evaluación de matemáticas acompañado de un “Te sacaste un...” con imágenes de cada jugador dependiendo el número de calificación.

La publicación acumuló más de 115 mil likes y muchísimos comentarios donde los usuarios hicieron bromas y reconocieron la diferente iniciativa. “Los del fondo: ¡Somos todos Montiel!“, o ”Ma, me saqué un Dibu Martinez", escribieron algunas personas.