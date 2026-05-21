Los deudores alimentarios no podrán entrar a los partidos de San Martín y evalúan aplicar la medida en el fútbol local

El Gobierno nacional endureció los controles de acceso a los estadios e incorporó a los deudores alimentarios morosos al sistema de restricción de ingreso en espectáculos futbolísticos. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y se aplicará dentro del programa Tribuna Segura cuando exista una disposición judicial o administrativa vigente.

En San Juan, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado , explicó en Radio Colón cómo impactará la nueva normativa en la provincia y confirmó que, por ahora, solo regirá para competencias nacionales. “Tribuna Segura para deudores alimentarios se aplicará en los eventos deportivos de carácter nacional que se lleven a cabo en la provincia”, indicó el funcionario, poniendo como ejemplo los encuentros de San Martín de San Juan en la Primera Nacional.

Con esta incorporación, los deudores alimentarios se suman al listado de personas con restricciones de ingreso a estadios, junto a quienes poseen antecedentes por hechos violentos, delitos o contravenciones vinculadas a espectáculos deportivos.

Respecto a la posibilidad de extender la medida al ámbito provincial, Delgado aseguró que todavía no hay una decisión tomada. “En San Juan se está analizando porque participa lo que es el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Seguridad. No hay una decisión tomada, se está analizando. En los eventos provinciales no hay disposición para limitar el ingreso”, sostuvo.

El funcionario también remarcó que buscan evitar errores en la implementación del sistema. “Está en análisis porque el objetivo es no cometer injusticias, y hay que ver la base de datos cómo está, no vaya a ser cosa por copiar una acción de Nación cometamos más daño que ejecutar una medida acertada”, agregó.

La nueva disposición nacional modifica el régimen de Restricción de Concurrencia Administrativa a eventos de fútbol, vigente desde 2017, y habilita a impedir el acceso a personas incluidas en registros de deudores alimentarios morosos. Según explicó el Ministerio de Seguridad, distintos tribunales del país ya habían comenzado a solicitar la incorporación de estas restricciones como una herramienta para reforzar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.