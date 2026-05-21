Preocupación en Brasil: Neymar sufrió una lesión y encendió las alarmas a semanas del Mundial

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y en Brasil apareció una preocupación inesperada: Neymar sufrió una lesión muscular y encendió las alarmas en la selección que dirige Carlo Ancelotti.

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El encargado de confirmar la noticia fue Rodrigo Zogaib, médico de Santos, quien explicó que el delantero presenta un edema moderado en la pantorrilla derecha. “Tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. Pero, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana cuando se integrará a la selección”, detalló el profesional.

Aunque desde el entorno del futbolista transmitieron tranquilidad, Neymar deberá bajar las cargas físicas y permanecer sin actividad normal entre cinco y diez días, dependiendo de su evolución.

La noticia llegó apenas dos días después de que el crack brasileño fuera incluido por Ancelotti en la lista definitiva de 26 convocados para disputar el Mundial que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México desde el 11 de junio.

En Santos ya asumieron que el delantero no estará disponible para los próximos compromisos y priorizarán su recuperación antes de cederlo a la selección brasileña. De hecho, Neymar ya se perdió el empate 2-2 frente a San Lorenzo por la Copa Libertadores.

Según informó O Globo, Ancelotti decidió sostener su convocatoria luego de mantener conversaciones con el jugador y revisar personalmente los estudios médicos. En Brasil consideran que la lesión no es grave, aunque reconocen que el tiempo de recuperación será justo.

La Verdeamarela debutará el 13 de junio frente a Marruecos y Neymar vuelve a correr contra reloj para llegar en plenitud física a una nueva Copa del Mundo.