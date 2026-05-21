jueves 21 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Increíble

Preocupación en Brasil: Neymar sufrió una lesión y encendió las alarmas a semanas del Mundial

El delantero de Santos presenta un edema moderado en la pantorrilla derecha y deberá frenar la actividad durante varios días. En Brasil confían en que llegará en condiciones a la Copa del Mundo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
neymar-jr-santos_862x485

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y en Brasil apareció una preocupación inesperada: Neymar sufrió una lesión muscular y encendió las alarmas en la selección que dirige Carlo Ancelotti.

Lee además
entre lagrimas y abrazos: la emocionante reaccion de neymar tras ser convocado al mundial 2026
Video

Entre lágrimas y abrazos: la emocionante reacción de Neymar tras ser convocado al Mundial 2026
los 11 jugadores de la prelista de scaloni que quedaran liberados este fin de semana y ya piensan en el mundial
Cuenta regresiva

Los 11 jugadores de la prelista de Scaloni que quedarán liberados este fin de semana y ya piensan en el Mundial

El encargado de confirmar la noticia fue Rodrigo Zogaib, médico de Santos, quien explicó que el delantero presenta un edema moderado en la pantorrilla derecha. “Tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. Pero, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana cuando se integrará a la selección”, detalló el profesional.

Aunque desde el entorno del futbolista transmitieron tranquilidad, Neymar deberá bajar las cargas físicas y permanecer sin actividad normal entre cinco y diez días, dependiendo de su evolución.

La noticia llegó apenas dos días después de que el crack brasileño fuera incluido por Ancelotti en la lista definitiva de 26 convocados para disputar el Mundial que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México desde el 11 de junio.

En Santos ya asumieron que el delantero no estará disponible para los próximos compromisos y priorizarán su recuperación antes de cederlo a la selección brasileña. De hecho, Neymar ya se perdió el empate 2-2 frente a San Lorenzo por la Copa Libertadores.

Según informó O Globo, Ancelotti decidió sostener su convocatoria luego de mantener conversaciones con el jugador y revisar personalmente los estudios médicos. En Brasil consideran que la lesión no es grave, aunque reconocen que el tiempo de recuperación será justo.

La Verdeamarela debutará el 13 de junio frente a Marruecos y Neymar vuelve a correr contra reloj para llegar en plenitud física a una nueva Copa del Mundo.

Temas
Seguí leyendo

La fiebre mundialista ya se vive en San Juan: el centro se tiñe de celeste y blanco por la Scaloneta

Mundial 2026: cuánto dinero pueden recibir Boca, River y otros clubes argentinos por ceder jugadores

Atención, esta es la prelista de Brasil para el Mundial 2026: aparece Neymar y hay varias sorpresas

Las sorpresas de la prelista de Scaloni para el Mundial 2026: hay 55 nombres, y varios jugadores de Boca y River

Alemania, siempre candidata, presentó su lista de convocados para el Mundial 2026 con una sorpresa

Los deudores alimentarios no podrán entrar a los partidos de San Martín y evalúan aplicar la medida en el fútbol local

Atlético Tucumán goleó a Talleres de Córdoba y se metió entre los 16 mejores de la Copa Argentina

El calvario de Mateo Kalejman: tras el robo de su notebook, denunció que le hackearon sus tarjetas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
river rescato un punto , esta puntero de la copa y ya piensa en la final frente a belgrano
Copa Sudamericana

River rescató un punto , está puntero de la copa y ya piensa en la final frente a Belgrano

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El Paso de Agua Negra ofrece paisajes cautivantes entre San Juan y Coquimbo.  
Expectativa

El Paso de Agua Negra, cerquita de alcanzar un récord histórico de estar abierto

Quemaban hojas secas, el fuego se descontroló y una casa se prendió fuego: murieron las mascotas de la familia
En Capital

Quemaban hojas secas, el fuego se descontroló y una casa se prendió fuego: murieron las mascotas de la familia

En este local detuvieron a una de las empleadas.
En el centro sanjuanino

Allanamiento en una casa de préstamos: 9 denuncias por estafas y una empleada presa

Fuerte choque entre una ciclista y colectivo en Marquesado: la mujer tiene muerte cerebral
Rivadavia

Fuerte choque entre una ciclista y colectivo en Marquesado: la mujer tiene muerte cerebral

River rescató un punto , está puntero de la copa y ya piensa en la final frente a Belgrano
Copa Sudamericana

River rescató un punto , está puntero de la copa y ya piensa en la final frente a Belgrano

Te Puede Interesar

Arrancó el juicio por trata de personas contra el abogado Gustavo De la Fuente: de qué se lo acusa
TOF

Arrancó el juicio por trata de personas contra el abogado Gustavo De la Fuente: de qué se lo acusa

Por Redacción Tiempo de San Juan
El rescate del puma que apareció este miércoles en Rivadavia demandó un importante operativo. El animal se encuentra en avanzado estado de deshidratación. Fotos: Secretaría de Ambiente
Ambiente

Después de casi 12 horas de operativo, rescataron al puma hallado en Rivadavia: está en estado crítico

Los deudores alimentarios no podrán entrar a los partidos de San Martín y evalúan aplicar la medida en el fútbol local
Controles en las canchas

Los deudores alimentarios no podrán entrar a los partidos de San Martín y evalúan aplicar la medida en el fútbol local

La Cámara de Comercio defendió el adelanto del Día del Padre y respondió a las críticas
Sigue la polémica

La Cámara de Comercio defendió el adelanto del Día del Padre y respondió a las críticas

Arrestaron a 30 personas en diferentes controles en San Juan: secuestraron una moto robada
Policía de San Juan

Arrestaron a 30 personas en diferentes controles en San Juan: secuestraron una moto robada