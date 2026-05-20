Atlético Tucumán goleó a Talleres de Córdoba y se metió entre los 16 mejores de la Copa Argentina

Atlético Tucumán goleó 3-0 a Talleres de Córdoba, en Rosario, y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina donde enfrentará al ganador de la llave entre Independiente y Unión de Santa Fe.
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El conjunto tucumano enfrentará en octavos de final al ganador de Independiente de Avellaneda y Unión de Santa Fe. Mirá los goles.
Atlético Tucumán goleó 3-0 a Talleres de Córdoba, en Rosario, y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina donde enfrentará al ganador de la llave entre Independiente y Unión de Santa Fe.
En el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, el “Decano” abrió el marcador con el gol de Renzo Tesuri a los 4 minutos de juego.
En el complemento, a los 12, Lautaro Godoy amplió la ventaja y Nicolás Laméndola cerró la goleada a los 31 minutos.
Con este resultado, el equipo de Julio César Falcioni cierra decorosamente un semestre para el olvido, en el cual terminó decimotercero en la Zona B del Torneo Apertura y deberá hacer una buena segunda parte del año para no adentrarse en la lucha por la permanencia.
En la próxima instancia de esta Copa Argentina, Atlético Tucumán enfrentará al ganador de la llave entre Independiente y Unión de Santa Fe. Este partido entre el “Rojo” y el “Tatengue” se disputará el viernes a las 20:00, también en Rosario.
Por su parte, el equipo dirigido interinamente por Ezequiel Carboni concluye un pobre semestre donde se quedó eliminado en octavos de final del Torneo Apertura ante su clásico rival Belgrano, derrota que decantó en la salida del entrenador Carlos Tevez.