La furia de Paredes tras el polémico final en Boca-Cruzeiro: "Es una vergüenza"

La caliente igualdad entre Boca Juniors y Cruzeiro en La Bombonera terminó envuelta en una enorme polémica arbitral y con Leandro Paredes completamente fuera de sí contra el venezolano Jesús Valenzuela.

Picó boleto Central se lució, goleó y viajó directo a octavos de final de la Copa Libertadores

Todo ocurrió a los 90+11’, cuando el plantel xeneize reclamó una mano de Lucas Romero dentro del área que podría haber significado un penal para Boca en la última jugada del partido. Tras una breve revisión del VAR, Valenzuela decidió no sancionar la infracción y marcó el final del encuentro.

La decisión desató la furia de los futbolistas locales, con Paredes y Lautaro Blanco encabezando el reclamo. Las cámaras captaron el momento exacto en el que el campeón del mundo explotó contra el árbitro.

“¿Qué mano natural? ¿De qué estás hablando? Estás pelotudeando, es una vergüenza lo que hiciste”, lanzó el capitán xeneize, visiblemente indignado apenas sonó el silbatazo final.

El enojo de Boca se apoyó también en otra jugada previa: minutos antes, Valenzuela había anulado un gol de Miguel Merentiel por una mano de Milton Delgado en el inicio de la acción, una situación que los jugadores consideraron similar a la que no fue sancionada sobre el cierre.

Tras el partido, Paredes volvió a apuntar contra el arbitraje y dejó otra fuerte reflexión sobre el desempeño del juez.

“Las decisiones del árbitro fueron raras, es raro que para un lado sí y para el otro no. Para mí la última jugada es mano, es raro cómo deciden”, expresó el mediocampista.

Más allá de la bronca, el volante también analizó el rendimiento del equipo y lamentó el resultado ante el conjunto brasileño.

“Creo que habíamos hecho un partido muy bueno. Los primeros diez minutos del segundo tiempo dejamos de presionar y ellos se crecieron”, sostuvo.

El VAR tuvo una participación determinante durante toda la noche en La Bombonera. Además de la polémica final, también intervino en el gol de Cruzeiro, convertido por Fagner, tras una acción previa en la que Kaiki pareció acomodarse la pelota con la mano. Finalmente, el tanto fue convalidado al considerar que no influía directamente en la jugada.

Del lado de Boca, la tecnología también fue protagonista en el gol de Merentiel, ya que se revisó una posible posición adelantada antes de validar el tanto del delantero uruguayo.