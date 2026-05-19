miércoles 20 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Picó boleto

Central se lució, goleó y viajó directo a octavos de final de la Copa Libertadores

El Canalla aplastó 4-0 a Universidad Central de Venezuela en el Gigante, se metió en los octavos de final de la Copa Libertadores y dejó atrás la amargura de la eliminación ante River.

Por Agencia NA
image

Rosario Central se impuso por 4 a 0 ante la Universidad Central de Venezuela en un partido en el que fue ampliamente superior y que disputaron esta noche, en el estadio Gigante de Arroyito, por la quinta fecha del grupo H de la Copa Libertadores 2026.

Lee además
omar benavidez y javier gil, los pilares del buen momento de desamparados: vestuario feliz y un gustito a revancha
Entretiempo

Omar Benavidez y Javier Gil, los pilares del buen momento de Desamparados: vestuario feliz y un gustito a revancha
el arsenal se consagro campeon de la premier league por primera vez en 22 anos video
Fútbol inglés

El Arsenal se consagró campeón de la Premier League por primera vez en 22 años

El delantero Alejo Véliz abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo, el mediocampista Vicente Pizarro amplió la ventaja a los 38 minutos, el astro Ángel Di María convirtió el partido en goleada cuando iban 25 minutos del complemento y el ídolo local Marco Ruben sentenció el triunfo, en 43 minutos.

Con el triunfo, el “Canalla” aseguró la clasificación a octavos de final del certamen continental, puntero del grupo con 13 puntos, mientras que la visita se mantiene en el tercer lugar con seis unidades, por lo que actualmente está clasificando a 16avos de la Sudamericana y todavía tiene chances de quedarse con el segundo puesto del grupo.

En la última fecha, el equipo que dirige Jorge Almirón deberá visitar a Independiente del Valle de Ecuador, mientras que el conjunto venezolano jugará como visitante con Libertad de Paraguay. Ambos partidos se disputarán el próximo miércoles 27 de mayo a las 19:00.

El primer acercamiento del partido fue del local, a los cuatro minutos, con un pase filtrado por el costado derecho que habilitó la subida del delantero Enzo Copetti, quien no llegó cómodo para disparar y, luego de tirarse al suelo, apenas pudo rozar la pelota pero no pudo superar al arquero Giancarlo Schiavone.

En ocho minutos del primer tiempo, un remate lejano del volante argentino Francisco Sole fue desviado con la cabeza por el delantero Jovanny Bolívar, que le sacó el destino de peligro a un disparo que se terminó yendo por encima del travesaño.

El “Canalla” abrió el marcador a los 21 minutos, cuando un remate de chilena del defensor Gastón Ávila dio en el palo derecho de Schiavone y le quedó a Véliz, que remató de primera mientras se tiraba al piso y puso el 1-0.

En 38 minutos, un gran centro de rabona desde la izquierda del extremo Julián Fernández permitió la aparición en velocidad de Pizarro, que definió fuerte y al medio con un disparo que Schiavone alcanzó a rozar, pero no pudo detener.

El conjunto venezolano volvió a llegar en el segundo minuto de descuento de la primera etapa, mediante un remate potente y rasante de Bolívar, que el arquero Jeremías Ledesma detuvo sobre su costado izquierdo.

Un minuto después, el exjugador de Arsenal Juan Manuel Cuesta avanzó de izquierda hacia el centro y sacó un remate potente, luego de eludir a dos rivales, que pasó apenas desviado por el poste derecho de Ledesma.

En el sexto minuto agregado, el astro argentino Ángel Di María quedó libre por el costado derecho y metió un extraordinario centro pinchado al segundo poste, que Copetti no pudo empujar al gol al tirarse al suelo y rematar con las rodillas.

Ya en la segunda mitad, a los 25 minutos, una gran jugada individual por izquierda del juvenil Giovanni Cantizano le permitió apilar a dos rivales enganchando hacia adentro y hacia afuera para luego meter un pase atrás que asistió a Di María, que solo tuvo que empujar la pelota contra el arco rival.

En 36 minutos del segundo tiempo tuvo una situación de riesgo el delantero Marco Ruben, que se desmarcó a la espalda de la defensa y recibió el pase en cortada del volante Jaminton Campaz, aunque fue desequilibrado antes de rematar y no pudo darle dirección a su disparo.

En 43 minutos, otra jugada individual por izquierda de Cantizano terminó en un centro atrás que esta vez empujó Ruben al gol, generando la emoción del público en el que fue su primer tanto desde que volvió del retiro.

Síntesis del partido:

Copa Libertadores 2026.

Grupo H.

Fecha 5.

Rosario Central 4 - 0 Universidad Central (Venezuela).

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Flavio Rodrigues (Brasil).

VAR: Daniel Nobre (Brasil).

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Enzo Copetti; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Universidad Central: Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Adrián Martínez, Alfonso Simarra, Daniel Carrillo; Francisco Soleh, Alexander González; Juan Cuesta, Vicente Rodríguez, Camilo Zapata; Jovanny Bolívar. DT: Daniel Sasso.

Goles en el primer tiempo: 21m. Alejo Véliz (RC) y 38m. Vicente Pizarro (RC).

Goles en el segundo tiempo: 25m. Ángel Di María (RC), 43m. Marco Ruben (RC).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Ignacio Ovando por Facundo Mallo (RC) y Enzo Giménez por Enzo Copetti (RC); 11m. Daniel De Sousa por Vicente Rodríguez (U); 18m. Giovanni Cantizano por Julián Fernández (RC); 20m. Rubén Ramírez por Adrián Martínez (U); 27m. Marco Ruben por Alejo Véliz (RC); 31m. Kendry Mendoza por Rubén Ramírez (U) y Maicol Ruiz por Alexander González (U); Jaminton Campaz por Ángel Di María (RC).

Seguí leyendo

Impensada polémica en Unión: la marca que vestía al Azul cruzó a la dirigencia

Colón, en crisis: perdió con Desamparados, quedó afuera del Regional y ahora se quedó sin DT

La Reserva de San Martín perdió el clásico con la Lepra y se hunde en el fondo de la tabla

Las entradas para el Mundial 2026 son las más caras de la historia: cuánto sale ver a Argentina

La final entre River Plate y Belgrano de Córdoba ya tiene árbitro confirmado

Tras el escándalo, Leo Cobarrubia rompió el silencio y explicó lo que pasó con el automovilista que lo golpeó: "Viví una situación muy violenta"

Entre lágrimas y abrazos: la emocionante reacción de Neymar tras ser convocado al Mundial 2026

Última fecha y máxima tensión en el Apertura local con la definición de los Play Off en juego

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
final caliente en la bombonera: a boca le anularon el segundo y se complica su clasificacion
Copa Libertadores

Final caliente en la Bombonera: a Boca le anularon el segundo y se complica su clasificación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en plena vía pública: un automovilista discutió y agredió a un famoso ciclista sanjuanino, y luego huyó
Video

Escándalo en plena vía pública: un automovilista discutió y agredió a un famoso ciclista sanjuanino, y luego huyó

Imagen Ilustrativa.
Capital

Investigan la muerte de una mujer en el centro sanjuanino: su pareja la encontró sin vida

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice
Increíble

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: "Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice"

Imagen ilustrativa
Investigación

Investigan a ocho playeros de una estación de servicio de Chimbas por una estafa con "tickets mellizos"

Imagen ilustrativa
Vecinos violentos

La pelea entre gomeros vecinos de Concepción terminó con una denuncia por amenazas con armas y robo

Te Puede Interesar

Lucía Rubiño: las razones por las que el juicio se hará a puertas cerradas
Justicia de Menores

Lucía Rubiño: las razones por las que el juicio se hará a puertas cerradas

Por Luz Ochoa
Miércoles frío pero agradable en San Juan
Clima

Miércoles frío pero agradable en San Juan

En Caucete, la oposición impulsa la adhesión al RIGI y le falta un voto clave
Movida legislativa

En Caucete, la oposición impulsa la adhesión al RIGI y le falta un voto clave

Final caliente en la Bombonera: a Boca le anularon el segundo y se complica su clasificación
Copa Libertadores

Final caliente en la Bombonera: a Boca le anularon el segundo y se complica su clasificación

Leonardo Andrada frente al juez.
Violencia intrafamiliar

Un expolicía sanjuanino denunció a su hijo por una golpiza y lo hizo meter preso