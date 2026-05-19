Gracias a los vecinos, dos hermanos terminaron presos por vender droga en Chimbas

Un allanamiento en Chimbas terminó con dos hermanos presos por vender droga en el Loteo Api II. Son un hombre y una mujer que ahora quedaron vinculados a una causa que lleva adelante la Justicia Federal.

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Drogas Ilegales y el G.E.R.A.S realizaron un operativo en el domicilio chimbero y secuestraron 43 cigarrillos armados de marihuana, 7 envoltorios con sustancia fraccionada, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos de corte.

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La denuncia llegó a la Justicia Federal gracias a una denuncia anónima de los vecionos, que llamaron al ver los movimientos extraños en esa casa en particular. Lo hicieron a la línea 0800 222 2102.

Los hermanos son de apellido Ibaceta. Se trata de un hombre de 31 años que ya tiene antecedentes penales por otros delitos y una mujer de 24.

El operativo se realizó por orden de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del Dr. Francisco Maldonado y la auxiliar fiscal Mariana Gauto.