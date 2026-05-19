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Allanamiento

Gracias a los vecinos, dos hermanos terminaron presos por vender droga en Chimbas

La Justicia Federal irrumpió en una vivienda del Loteo Api II. Allí, un hombre y una mujer que se dedicaban a la venta de estupefacientes fueron detenidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un allanamiento en Chimbas terminó con dos hermanos presos por vender droga en el Loteo Api II. Son un hombre y una mujer que ahora quedaron vinculados a una causa que lleva adelante la Justicia Federal.

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Drogas Ilegales y el G.E.R.A.S realizaron un operativo en el domicilio chimbero y secuestraron 43 cigarrillos armados de marihuana, 7 envoltorios con sustancia fraccionada, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos de corte.

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La denuncia llegó a la Justicia Federal gracias a una denuncia anónima de los vecionos, que llamaron al ver los movimientos extraños en esa casa en particular. Lo hicieron a la línea 0800 222 2102.

Los hermanos son de apellido Ibaceta. Se trata de un hombre de 31 años que ya tiene antecedentes penales por otros delitos y una mujer de 24.

El operativo se realizó por orden de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del Dr. Francisco Maldonado y la auxiliar fiscal Mariana Gauto.

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