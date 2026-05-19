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Clima

Miércoles frío pero agradable en San Juan

El otoño seguirá marcando presencia en la provincia con una mañana fresca y una tarde templada. No se esperan lluvias y el cielo se mantendrá mayormente despejado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Juan atravesará este miércoles una jornada típicamente otoñal, con temperaturas bajas durante las primeras horas del día y condiciones estables hacia la tarde. De acuerdo con el pronóstico, la provincia tendrá una temperatura mínima de 5°C y una máxima que alcanzará los 17°C.

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El día comenzará con un ambiente frío, por lo que será necesario salir bien abrigado durante la mañana. Sin embargo, con el correr de las horas y la presencia del sol, las condiciones se volverán más agradables y permitirán una tarde templada en gran parte del territorio provincial.

Además, no hay probabilidad de precipitaciones y se espera que el cielo permanezca entre despejado y algo nublado. El viento soplará de manera leve, lo que contribuirá a mantener una jornada estable y sin sobresaltos climáticos.

El tiempo continuará dentro de parámetros similares a los registrados durante los últimos días, con mañanas frías y tardes moderadas, en plena transición hacia las semanas más frías del año.

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