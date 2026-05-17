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Controles, allanamientos y autos robados: el fuerte operativo conjunto entre San Juan y Mendoza

Tras el acuerdo firmado por los gobernadores Marcelo Orrego y Alfredo Cornejo, ambas provincias intensificaron los controles en rutas y avanzaron en investigaciones que permitieron recuperar vehículos robados y desbaratar una banda dedicada al delito automotor

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ruta 40 Sur, entre San Juan y Mendoza.

Ruta 40 Sur, entre San Juan y Mendoza.

Los gobiernos de San Juan y Mendoza avanzan en un esquema regional de seguridad que ya comenzó a mostrar resultados concretos con operativos conjuntos, controles preventivos e investigaciones coordinadas entre ambas policías.

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La estrategia se fortaleció luego del convenio firmado días atrás por los gobernadores Marcelo Orrego y Alfredo Cornejo, que impulsó controles unificados y una mayor articulación en zonas limítrofes y corredores estratégicos.

Uno de los principales focos estuvo puesto sobre Ruta Nacional 40 y distintos accesos interprovinciales, donde participaron divisiones especializadas de ambas fuerzas junto a efectivos de Gendarmería Nacional Argentina. Allí realizaron controles vehiculares, verificaciones biométricas y operativos preventivos vinculados a delitos complejos.

Autos robados, allanamientos y vehículos recuperados

El trabajo conjunto permitió avanzar en distintas investigaciones vinculadas al robo y comercialización ilegal de vehículos.

Uno de los casos más relevantes fue la detección de una camioneta Ford Ranger Raptor robada, cuya numeración de chasis había sido adulterada para ocultar su origen. Gracias a pericias realizadas por especialistas sanjuaninos se logró recuperar los datos originales del vehículo y continuar con la investigación judicial.

Además, la cooperación entre ambas provincias derivó en una causa que permitió desbaratar una organización dedicada a robar vehículos en Mendoza para luego venderlos en territorio sanjuanino. La pesquisa incluyó más de 20 allanamientos, personas detenidas y el secuestro de vehículos y autopartes.

En otro procedimiento, efectivos lograron recuperar en San Juan un Toyota Etios que había sido sustraído en Mendoza.

Las autoridades también destacaron controles realizados en pasos alternativos utilizados para evitar retenes policiales, donde detectaron motocicletas y bicicletas robadas trasladadas de manera irregular.

Intercambio de información y controles integrados

Desde Seguridad señalaron que otro de los avances más importantes fue la interoperabilidad de sistemas entre ambas provincias, permitiendo compartir información en tiempo real sobre personas buscadas y vehículos con medidas judiciales.

Según explicaron oficialmente, este modelo regional busca optimizar recursos humanos y tecnológicos, acelerar tiempos de respuesta y reforzar la presencia preventiva en toda la región de Cuyo.

El objetivo, aseguraron, es continuar profundizando los controles integrados y fortalecer las investigaciones conjuntas frente a delitos complejos vinculados principalmente al narcotráfico y al robo automotor.

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