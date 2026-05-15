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Consternación

Dolor por la muerte de la esposa de un dirigente político de San Juan: el emotivo posteo que le dedicó

La mujer, identificada como Emilse Pereyra, atravesaba un tratamiento contra un cáncer de laringe y pulmones. Su esposo, el dirigente Armando Alanis Sabag, la despidió con un extenso mensaje en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
alanis sabag

La muerte de Emilse Pereyra generó conmoción en el ámbito político sanjuanino durante los últimos días. La mujer era esposa del dirigente Armando Alanis Sabag, asesor del senador nacional de La Libertad Avanza Bruno Olivera, y atravesaba una dura enfermedad contra la que luchaba desde comienzos de este año.

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Tras conocerse el fallecimiento, referentes y militantes de La Libertad Avanza (LLA) y Acción por una Democracia Nueva (ADN) expresaron sus condolencias y mensajes de acompañamiento hacia la familia.

El propio Alanis Sabag compartió este jueves un extenso y emotivo mensaje en su cuenta de Facebook, donde despidió a su esposa con un poema escrito durante el sepelio. “Hoy despedimos a Emilse, una mujer fuera de lo normal”, comienza el texto, en el que destacó la fortaleza con la que enfrentó la enfermedad.

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A lo largo de la publicación, el dirigente recordó el sufrimiento que atravesó Pereyra y resaltó la valentía que mostró en los últimos meses. “Terribles ovarios tuvo Emilse para afrontar todo con valentía”, escribió, además de asegurar que “siempre peleó contra todo” y que “siempre será nuestra campeona”.

En otro tramo del mensaje, Alanis Sabag agradeció el acompañamiento recibido por parte de familiares, amigos, vecinos y personas que se sumaron con cadenas de oración durante la internación de Emilse. “Mi gordita está en paz y eso es lo que importa”, expresó.

También reveló el profundo impacto emocional que le dejó la pérdida. “Disfrutá la paz que tanto estabas buscando en tu vida mi reina... andá y disfrutá de la tranquilidad de no pensar en cirugías, tratamientos y otras mierdas”, publicó en el cierre del texto.

A comienzos de abril, el dirigente había contado públicamente el delicado cuadro de salud que atravesaba su esposa. En aquel momento informó que Pereyra estaba internada en terapia intensiva, con respirador y luchando contra una pulmonía mientras esperaba avanzar con tratamientos de quimioterapia e inmunoterapia.

Según había explicado entonces, Emilse enfrentaba un cáncer de laringe y pulmones diagnosticado a principios de este año. “Es muy fuerte y sé que va a salir adelante con ayuda de Dios y las oraciones”, había escrito en aquel momento.

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