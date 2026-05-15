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Parque Nacional San Guillermo: las impactantes fotos de fauna silvestre que habita el lugar

Guanacos, zorros, aves y paisajes de montaña protagonizan una postal única de uno de los tesoros naturales de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
A través de las redes, el Parque Nacional Parque Nacional San Guillermo se convirtió en una ventana abierta hacia la naturaleza en estado puro.

A través de las redes, el Parque Nacional Parque Nacional San Guillermo se convirtió en una ventana abierta hacia la naturaleza en estado puro.

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La Municipalidad de Iglesia difundió una serie de imágenes que muestran la riqueza natural del Parque Nacional San Guillermo, en el norte sanjuanino. Entre montañas imponentes y escenarios de absoluta quietud, las fotografías retratan guanacos, zorros, patos, liebres y distintas especies de aves que habitan uno de los ecosistemas más valiosos de la región andina.

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El Parque Nacional Parque Nacional San Guillermo volvió a convertirse en una ventana abierta hacia la naturaleza en estado puro. A través de una publicación oficial, la Municipalidad de Iglesia compartió una serie de fotografías que reflejan la enorme biodiversidad que habita este emblemático rincón cordillerano.

Las imágenes muestran escenas que parecen detenidas en el tiempo: guanacos recorriendo los valles, zorros atentos entre la vegetación, liebres desplazándose por terrenos áridos y distintas especies de aves y patos que encuentran refugio en este ambiente protegido. Todo ello enmarcado por la inmensidad de la montaña y el silencio característico de la cordillera sanjuanina.

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Desde el municipio destacaron que San Guillermo es “uno de los espacios naturales más importantes del departamento y de toda la región andina”, un territorio donde la conservación permite que numerosas especies continúen desarrollándose en libertad.

Considerado uno de los grandes santuarios naturales de San Juan, el parque se caracteriza por sus paisajes imponentes, su fauna autóctona y la sensación de aislamiento que ofrece a quienes logran recorrerlo. Las postales difundidas no solo invitan a admirar la belleza del lugar, sino también a valorar la importancia de preservar estos ecosistemas únicos.

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