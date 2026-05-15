Teatro, música y más: la agenda cultural del finde en San Juan

Mayo trae entretenimiento a la provincia. Grandes y chicos podrán disfrutar un fin de semana con actividades en los distintos espacios dependientes del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Lamentable Conmoción en Valle Fértil por el brutal asesinato de una perra que había parido hacía poco

En este marco, este viernes 15 , desde las 21, se realizará el slam poético “Boca de Zorro” en el Chalet Cantoni . Se trata de una competencia de poesía oral organizada por el Equipo Slam Boca de Zorro, integrado por Sol Galoviche, Maité Núñez, Uma Romero, Gonzalo Sillero y Guillermo Riveras. La propuesta reúne a artistas locales en un formato donde la palabra y la expresión corporal se combinan para generar una experiencia cultural única. La entrada tiene un valor de $6000 y puede adquirirse al 264-457-8908.

Por otra parte, el sábado 16 de mayo, a las 20h, se realizará “Volver a la canción” con Fabricio Montilla y Guadalupe de la Fuente. La cita será en el Chalet Cantoni y el público podrá vivir este viaje musical con entrada libre y gratuita.

El Teatro del Bicentenario presentará tres funciones en la Sala Auditórium durante el fin de semana. El 15 de mayo, a las 21, se pondrá en escena “Lo Quiero Ya!”, una comedia musical que forma parte de la tercera edición del Festival Regional de Teatro Musical, dirigida a mayores de 13 años.

También en el mismo marco del festival, el sábado 16, a las 21 h, será el turno de “Hizo falta tanta agua”. Finalmente, el domingo 17, desde las 20, llegará “Tácito imperfecto”, obra escrita y protagonizada por Enrique Federman, con supervisión dramatúrgica de Mauricio Kartun, dirigida a mayores de 13 años. Las entradas generales tienen un valor de $18.000 y pueden adquirirse en boletería del teatro o de manera online a través de TuEntrada.

Además, el Teatro Sarmiento también tendrá una programación destacada. El viernes 15, a las 22, se presentará la banda Virus con su show “40 Años de Locura”, un recorrido por los clásicos que marcaron generaciones del pop-rock argentino. Las entradas están disponibles en tuentrada.com.

El sábado 16, a partir de las 21 subirá al escenario del Teatro Sarmiento El Rey Pelusa, en un espectáculo especial por su 14° aniversario, donde repasará sus grandes éxitos en una noche festiva. Las entradas pueden adquirirse en entradaweb.com.

En tanto, el domingo 17, a las 16, llegará al TS el espectáculo infantil Plim Plim, una propuesta para disfrutar en familia con música, baile y diversión, con tickets disponibles en entradaweb.com.

En el Centro Cultural Conte Grand, el viernes 15, a las 17, se realizará el evento de freestyle “Pluma Ninja - La Nación Ninja”, con enfrentamientos de artistas locales e invitados de distintas provincias y países.

Además, el sábado 16 y domingo 17 se desarrollará la Expo Anime Sexta Edición en el CCCG, uno de los eventos frikis más convocantes de la provincia, con feria temática, cosplay, K-pop, shows y juegos. La propuesta se llevará a cabo el sábado de 14 a 21 y el domingo de 14 a 20 h, con entrada libre y gratuita.

De esta manera, San Juan ofrece una amplia agenda cultural para disfrutar en distintos espacios de la provincia, con propuestas que combinan teatro, música, poesía y cultura urbana.