Teatro, música y más: la agenda cultural del finde en San Juan

Mayo trae entretenimiento a la provincia. Grandes y chicos podrán disfrutar un fin de semana con actividades en los distintos espacios dependientes del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.
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Del 15 al 17 de mayo, San Juan ofrece un fin de semana cargado de propuestas culturales que incluyen teatro, música, poesía, espectáculos infantiles y eventos temáticos para todos los públicos.
Mayo trae entretenimiento a la provincia. Grandes y chicos podrán disfrutar un fin de semana con actividades en los distintos espacios dependientes del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.
En este marco, este viernes 15, desde las 21, se realizará el slam poético “Boca de Zorro” en el Chalet Cantoni. Se trata de una competencia de poesía oral organizada por el Equipo Slam Boca de Zorro, integrado por Sol Galoviche, Maité Núñez, Uma Romero, Gonzalo Sillero y Guillermo Riveras. La propuesta reúne a artistas locales en un formato donde la palabra y la expresión corporal se combinan para generar una experiencia cultural única. La entrada tiene un valor de $6000 y puede adquirirse al 264-457-8908.
Por otra parte, el sábado 16 de mayo, a las 20h, se realizará “Volver a la canción” con Fabricio Montilla y Guadalupe de la Fuente. La cita será en el Chalet Cantoni y el público podrá vivir este viaje musical con entrada libre y gratuita.
El Teatro del Bicentenario presentará tres funciones en la Sala Auditórium durante el fin de semana. El 15 de mayo, a las 21, se pondrá en escena “Lo Quiero Ya!”, una comedia musical que forma parte de la tercera edición del Festival Regional de Teatro Musical, dirigida a mayores de 13 años.
También en el mismo marco del festival, el sábado 16, a las 21 h, será el turno de “Hizo falta tanta agua”. Finalmente, el domingo 17, desde las 20, llegará “Tácito imperfecto”, obra escrita y protagonizada por Enrique Federman, con supervisión dramatúrgica de Mauricio Kartun, dirigida a mayores de 13 años. Las entradas generales tienen un valor de $18.000 y pueden adquirirse en boletería del teatro o de manera online a través de TuEntrada.
Además, el Teatro Sarmiento también tendrá una programación destacada. El viernes 15, a las 22, se presentará la banda Virus con su show “40 Años de Locura”, un recorrido por los clásicos que marcaron generaciones del pop-rock argentino. Las entradas están disponibles en tuentrada.com.
El sábado 16, a partir de las 21 subirá al escenario del Teatro Sarmiento El Rey Pelusa, en un espectáculo especial por su 14° aniversario, donde repasará sus grandes éxitos en una noche festiva. Las entradas pueden adquirirse en entradaweb.com.
En tanto, el domingo 17, a las 16, llegará al TS el espectáculo infantil Plim Plim, una propuesta para disfrutar en familia con música, baile y diversión, con tickets disponibles en entradaweb.com.
En el Centro Cultural Conte Grand, el viernes 15, a las 17, se realizará el evento de freestyle “Pluma Ninja - La Nación Ninja”, con enfrentamientos de artistas locales e invitados de distintas provincias y países.
Además, el sábado 16 y domingo 17 se desarrollará la Expo Anime Sexta Edición en el CCCG, uno de los eventos frikis más convocantes de la provincia, con feria temática, cosplay, K-pop, shows y juegos. La propuesta se llevará a cabo el sábado de 14 a 21 y el domingo de 14 a 20 h, con entrada libre y gratuita.
De esta manera, San Juan ofrece una amplia agenda cultural para disfrutar en distintos espacios de la provincia, con propuestas que combinan teatro, música, poesía y cultura urbana.