Las megaobras y políticas que buscan revolucionar la salud sanjuanina, con el ojo en la periferia

La ampliación del Hospital Rawson es un eje de la modernización de la salud sanjuanina.

El Gobierno de San Juan impulsa un proceso de descentralización sanitaria que busca transformar la manera en que los sanjuaninos y sanjuaninas acceden a la medicina. Lo que se busca es acercar la atención profesional a las comunidades que viven alejadas de la Capital, garantizando que el acceso a las prestaciones médicas sea igualitario en todo el territorio, a la par de una reducción de las derivaciones hacia los hospitales centrales, logrando que los vecinos puedan resolver sus problemas de salud en su propio departamento sin necesidad de realizar largos viajes.

Clave Los cambios que tuvo que implementar Salud para lograr la atención de 24 horas en 15 hospitales

Para sostener este cambio, la provincia lleva adelante una serie de megaobras de infraestructura de gran importancia. En este sentido, ya se inauguraron 19 Centros de Atención Primaria de la Salud en diversos departamentos y se trabaja actualmente en la ejecución de otros 12 nuevos espacios que contarán con consultorios, vacunatorios y laboratorios. A este despliegue se suman construcciones estratégicas de mayor escala como el Hospital Dr. Rizo Esparza, el Hospital Dr. Aldo Cantoni y el nuevo Instituto Odontológico. Del mismo modo, se están realizando mejoras edilicias clave en la Capital, como los nuevos consultorios externos del Hospital Dr. Guillermo Rawson y las remodelaciones integrales en el Hospital Dr. Marcial Quiroga. Un caso emblemático de esta transformación es el Hospital San Roque de Jáchal, que ha sumado servicios de alta complejidad como terapia intensiva, oncología, maternidad, diálisis y diagnóstico por imágenes.

En la periferia se hacen casi 3 veces más cirugías que hace 2 años

En sintonía con estas obras, se han implementado políticas sanitarias para agilizar la atención. Una de las medidas más exitosas ha sido el fortalecimiento de las cirugías periféricas, que permitieron pasar de 1.320 intervenciones en 2023 a alcanzar las 5.000 en el año 2025, reduciendo significativamente los tiempos de espera. Estas operaciones se realizan de forma permanente en ocho hospitales distribuidos en Sarmiento, Pocito, Caucete, Angaco, Albardón, Jáchal, Valle Fértil y Barreal.

Además, se han reforzado las guardias médicas con servicios de farmacia, radiología y laboratorio las 24 horas en 16 hospitales del interior, extendiendo también el horario de entrega de turnos hasta las 21:00 horas. Particularmente en Jáchal, se ha logrado que sea el único hospital periférico con cirugías de urgencia disponibles todo el día.

Todo este sistema se apoya finalmente en un proceso de modernización tecnológica que incluye la implementación de la historia clínica digital y la receta electrónica para que el sistema sea más ágil y moderno para todos los sanjuaninos.

FUENTE: SISanJuan