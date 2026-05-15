Pese a la crisis económica, los sanjuaninos prefieren "tarjetear" por zapatillas y no comprar las réplicas

En medio de la crisis económica y la caída del consumo, el mercado del calzado en San Juan muestra una particularidad. Pese al crecimiento de las zapatillas réplicas , una parte importante de los consumidores sigue apostando por productos originales, incluso si eso implica endeudarse o pagar en cuotas.

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Así lo aseguró el presidente de Comerciantes Unidos de San Juan, Marcelo Quiroga, quien explicó que el fenómeno se da principalmente en el rubro deportivo. “En lo que es calzado, si bien es una realidad la venta de las réplicas de zapatillas, hoy hay mucha gente que mantiene lo original y se mete en cuotas con tarjetas o créditos de la casa que hay en muchos comercios de la zona”, señaló.

La calidad, por encima del precio

Según indicó Quiroga, la calidad continúa siendo un factor determinante para quienes utilizan zapatillas para entrenar, correr o realizar actividades físicas. “La calidad de la mayoría no se negocia, en zapatillas para hacer actividades deportivas”, sostuvo el dirigente mercantil.

De todos modos, reconoció que las alternativas más económicas ganaron terreno durante el último tiempo, especialmente para el uso cotidiano. “Obviamente para el uso diario hay mucha gente que busca una alternativa como opción”, agregó.

Actualmente, otros referentes del sector indican que las zapatillas réplicas pueden costar hasta un 50% menos que un modelo original. En el mercado informal y en distintos locales, los precios de estas imitaciones oscilan entre los 30 y 170 dólares. Traducido a moneda argentina, eso representa valores aproximados de entre $42.000 y $238.000, dependiendo del modelo y la calidad.

La comparación con Chile

La diferencia de precios también aparece en las comparaciones con Chile, un destino históricamente elegido por los sanjuaninos para comprar indumentaria y calzado.

Según datos publicados meses atrás sobre valores en comercios chilenos, unas zapatillas deportivas de marca internacional como Nike rondan actualmente los 100.000 pesos chilenos, equivalentes a unos 158.300 pesos argentinos. En tanto, modelos urbanos como Converse se ubican cerca de los 64.000 pesos argentinos.