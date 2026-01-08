Compras en La Serena: por qué este verano el "tour de compras" a Chile cuesta 52% más para los sanjuaninos

Viajar a La Serena sigue siendo una opción elegida por los sanjuaninos, aunque el encarecimiento en pesos redujo el atractivo del clásico tour de compras, por ejemplo, las zapatillas.

Para los sanjuaninos, cruzar la cordillera rumbo a La Serena no es solo sinónimo de mar y playa. Desde hace años, el viaje incluye una parada obligada en los shoppings chilenos para renovar el placard. Sin embargo, este verano 2026 ese clásico “tour de compras” llega con un costo sensiblemente mayor.

Según un relevamiento de una consultora nacional, comprar indumentaria y calzado en Chile es hoy un 52% más caro en pesos argentinos que en enero de 2025. El encarecimiento no responde únicamente a la inflación, sino a un fenómeno cambiario que impacta de lleno en el bolsillo de los turistas argentinos.

El efecto “pinza” sobre el bolsillo

El aumento de los precios se explica por una combinación de dos factores o “pinzas” cambiarias que afecta directamente al bolsillo del turista argentino.

Por un lado, durante 2025 el peso argentino sufrió una depreciación acumulada del 36,97%, lo que encareció el acceso al dólar.

Por el otro, el peso chileno se apreció un 7,30% en el mismo período, acompañado por una baja del dólar en ese país.

Esta doble dinámica redujo la competitividad de Chile como destino de consumo. De acuerdo con el último informe de Focus Market, su director Damián Di Pace señaló que la apreciación de monedas como el peso chileno provocó que los viajes y las compras en el exterior resulten significativamente más costosos en la segunda mitad del año.

Cuánto cuesta vestirse en Chile

Para quienes planean viajar por el Paso de Agua Negra y traer ropa, estos son algunos valores actuales medidos en pesos argentinos, comparados con enero de 2025:

Zapatillas deportivas (Nike): cuestan alrededor de 100.000 pesos chilenos. En enero de 2025 representaban 104.200 pesos argentinos; hoy alcanzan los 158.300.

Camisetas de fútbol (Adidas): pasaron de 52.100 a 79.150 pesos argentinos.

Jeans de primera marca (Levi’s): subieron de 46.890 a 71.235 pesos argentinos.

Zapatillas urbanas (Converse): de 41.680 a 63.320 pesos argentinos.

En promedio, los artículos de indumentaria relevados registran un incremento del 52% medido en moneda argentina.

El ahorro en dólares

Pese a este escenario, hay un factor que podría sostener el flujo de viajeros hacia el Pacífico. Según Di Pace, ante la incertidumbre generada por las elecciones legislativas, muchos hogares optaron por un ahorro preventivo en moneda extranjera. Ese stock de dólares acumulado como resguardo de valor podría volcarse parcialmente al consumo turístico durante el verano, sobre todo si se consolida un clima de mayor estabilidad.

Aun así, la tendencia es clara: los bienes y servicios en el exterior se encarecieron, lo que devuelve parte de la competitividad al mercado interno. Y aunque La Serena sigue siendo un destino elegido para los sanjuaninos por la cercanía, el atractivo comercial perdió fuerza frente a 2025.