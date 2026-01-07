La costanera, el escenario elegido por los artistas en La Serena

Por las noches, en La Serena, el paseo de la costanera se convierte en el escenario ideal para los artistas que ofrecen sus obras al público.

Algunos a la gorra y otros con puestos que componen una feria, tanto artesanos como músicos y bailarines entretienen a la Vera de la playa y se ganan la vida haciendo lo que mas les gusta, es decir, compartir su arte tanto a chicos como grandes.

Si bien son los artesanos los que coparon la costa de punta a punta, desde El Faro hasta el casino y hotel de lujo, distribuidos a distintos puntos de la costanera, tambien hay quienes se ganan unos pesos haciendo show para los turistas que caminan por el lugar cuando el sol baja y la noche cae.

Desde músicos que hacen covers hasta bailarines bolivianos, que son conocidos por la riqueza de sus danzas folclóricas, como los Caporales, las opciones son variadas y otorgan color a la noche serenense que mantiene viva la energía hasta pasada la medianoche.

En el medio, la gente que visita, muchos de ellos sanjuaninos, disfrutan de los espectáculos y se detienen por momentos a observar lo llamativo para luego continuar con su recorrido hacia el destino elegido.