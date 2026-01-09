viernes 9 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Designación

Cambio de mando en el EPRE: quién es Raúl Enrique López el nuevo presidente interino

El gobernador firmó el decreto que acepta la renuncia de Oscar Trad y designa a Raúl Enrique López como presidente interino del EPRE.

Por Elizabeth Pérez
Raúl Enrique López fue designado presidente interino del EPRE hasta diciembre de 2027.

Raúl Enrique López fue designado presidente interino del EPRE hasta diciembre de 2027.

El Gobierno de San Juan formalizó el recambio en la conducción del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). Mediante el decreto 1972, fechado el 26 de diciembre de 2025 y publicado ahora en Boletin Oficial, el gobernador Orrego aceptó la renuncia del ingeniero Oscar Antonio Trad y designó a Raúl Enrique López como presidente interino del organismo.

Lee además
 En el EPRE se estiran los tiempos de renovación en la conducción del ente.
Organismo clave

En el EPRE de San Juan, los recambios en la cúpula se hacen esperar
Boletas de luz: desde enero de 2026 rige un nuevo régimen nacional de subsidios eléctricos y San Juan gestiona topes de consumo más altos y descuentos adicionales por su condición de zona cálida.
Energía eléctrica

San Juan y la luz en 2026: desde el EPRE explicaron qué cambia con el nuevo régimen de subsidios

Su conducción tiene vigencia a partir del 1 de enero de 2026 y hasta el 10 de diciembre de 2027.

La salida de Oscar Trad

La renuncia de Trad se hizo efectiva al comenzar el año, luego de que el funcionario decidió acogerse al bgeneficio jubilatorio y manifestó su deseo de no continuar en el cargo. Trad integraba el EPRE desde 2008 y ejerció la presidencia desde diciembre de 2021, tras haberse desempeñado previamente como vicepresidente a cargo del ente.

Un interinato con plazo definido

Si bien el cargo es de carácter interino, el decreto establece que López completará el mandato pendiente del miembro que reemplaza, con una duración que se extiende hasta el 10 de diciembre de 2027.

No obstante, algunas fuentes sostienen que de acuerdo al marco legal vigente se prevé que, en algún momento, el Poder Ejecutivo pueda avanzar en un llamado a concurso para la designación del presidente definitivo del EPRE.

Perfil técnico y trayectoria profesional

El nuevo presidente del EPRE es ingeniero electromecánico, recibido en la UNSJ; e inició su carrera en grandes empresas del sector eléctrico de San Juan y luego se especializó en el área tarifaria. Uno de sus últimos trabajos en el sector privado fue en una obra de gran envergadura, como fue la construcción de la Estacion Transformadora Bauchaceta, cercana a la ET Rodeo.

Durante la gestión de Oscar Trad, López se incorporó al EPRE en el área de Obras Especiales, donde se desempeñó hasta asumir la presidencia interina del organismo.

Fuentes del sector destacan el perfil técnico de López y señalan que no se le conocen antecedentes de militancia política. No obstante, se señala en el sector que mantiene vínculos institucionales con la gestión del gobernador Marcelo Orrego, pero que su designación responde principalmente a criterios profesionales y a la experiencia acumulada en el ámbito energético.

La designación

La designación de López se apoya en el Artículo 55 de la Ley Nº 524-A y en el Decreto Reglamentario Nº 0007-2025, que facultan al Poder Ejecutivo a cubrir vacantes en el Directorio del EPRE cuando un miembro no puede continuar en sus funciones, con el objetivo de garantizar el quórum y el normal funcionamiento del ente.

Estas disposiciones fueron incorporada durante el uñaquismo y ya habían sido utilizadas en situaciones excepcionales para asegurar la continuidad institucional del organismo.

El recambio quedó registrado bajo el Expediente Nº 100-002563-2025 y toma como antecedente el Decreto Nº 1701-MOSP-2021, mediante el cual se había designado originalmente a Oscar Antonio Trad como presidente del EPRE.

Temas
Seguí leyendo

Una empresa sanjuanina quedó entre las ofertas más bajas y otra entre las más altas, en la obra vial millonaria de Mendoza

AUH ANSES enero 2026: cómo cobrar el extra y qué día te depositan

Radiografía de los 0km en San Juan: el top 5 de los más vendidos, cuánto valen y la suba en el patentamiento

Cuánto cuesta en enero de 2026 construir una casa en San Juan

Compras en La Serena: por qué este verano el "tour de compras" a Chile cuesta 52% más para los sanjuaninos

El SEC respondió: qué rubros no pagaron el aguinaldo, el sector más preocupante y qué pasó con el bono

El mapa nacional de despidos, suspensiones y retiros: qué lugar ocupa San Juan y las empresas afectadas

En el sur de San Juan entró en servicio una estación clave que reforzará el sistema eléctrico

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Acceso Este será reconstruido por primera vez desde fines de los años 70 y es una arteria clave del Gran Mendoza. Dos empresas sanjuaninas, interesadas en la obra. 
Licitación con fuerte puja

Una empresa sanjuanina quedó entre las ofertas más bajas y otra entre las más altas, en la obra vial millonaria de Mendoza

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este viernes en San Juan
Pronóstico

¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este viernes en San Juan

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: Se pasaron unos pueblos
Video

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: "Se pasaron unos pueblos"

Buscate: los sanjuaninos explotaron la playa en La Serena
Galería de fotos

Buscate: los sanjuaninos explotaron la playa en La Serena

Imagen ilustrativa
Presuntos maltratadores

Una pareja fue detenida por castigar a cintarazos, mechonazos y dejar sin comida a un niño de Pocito

Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar
Mercado inmobiliario

Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar

Te Puede Interesar

El Acceso Este será reconstruido por primera vez desde fines de los años 70 y es una arteria clave del Gran Mendoza. Dos empresas sanjuaninas, interesadas en la obra. 
Licitación con fuerte puja

Una empresa sanjuanina quedó entre las ofertas más bajas y otra entre las más altas, en la obra vial millonaria de Mendoza

Por Elizabeth Pérez
Sigue la polémica por el Safari tras las Sierras: APIVA afirma que ellos lo organizarán, pero Deportes dice que no hay nada cerrado
A un mes de la competencia

Sigue la polémica por el Safari tras las Sierras: APIVA afirma que ellos lo organizarán, pero Deportes dice que "no hay nada cerrado"

Violento robo en banda en Santa Lucía: tres investigados y solo uno quedó detenido
Judicial

Violento robo en banda en Santa Lucía: tres investigados y solo uno quedó detenido

Raúl Enrique López fue designado presidente interino del EPRE hasta diciembre de 2027.
Designación

Cambio de mando en el EPRE: quién es Raúl Enrique López el nuevo presidente interino

La Serena pet friendly: Félix, el perrito sanjuanino que cruzó la cordillera y pasa sus vacaciones en la playa video
Tiempo en Chile

La Serena pet friendly: Félix, el perrito sanjuanino que cruzó la cordillera y pasa sus vacaciones en la playa