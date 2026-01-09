Cambio de mando en el EPRE: quién es Raúl Enrique López el nuevo presidente interino

El Gobierno de San Juan formalizó el recambio en la conducción del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). Mediante el decreto 1972, fechado el 26 de diciembre de 2025 y publicado ahora en Boletin Oficial, el gobernador Orrego aceptó la renuncia del ingeniero Oscar Antonio Trad y designó a Raúl Enrique López como presidente interino del organismo.

Su conducción tiene vigencia a partir del 1 de enero de 2026 y hasta el 10 de diciembre de 2027.

La salida de Oscar Trad

La renuncia de Trad se hizo efectiva al comenzar el año, luego de que el funcionario decidió acogerse al bgeneficio jubilatorio y manifestó su deseo de no continuar en el cargo. Trad integraba el EPRE desde 2008 y ejerció la presidencia desde diciembre de 2021, tras haberse desempeñado previamente como vicepresidente a cargo del ente.

Un interinato con plazo definido

Si bien el cargo es de carácter interino, el decreto establece que López completará el mandato pendiente del miembro que reemplaza, con una duración que se extiende hasta el 10 de diciembre de 2027.

No obstante, algunas fuentes sostienen que de acuerdo al marco legal vigente se prevé que, en algún momento, el Poder Ejecutivo pueda avanzar en un llamado a concurso para la designación del presidente definitivo del EPRE.

Perfil técnico y trayectoria profesional

El nuevo presidente del EPRE es ingeniero electromecánico, recibido en la UNSJ; e inició su carrera en grandes empresas del sector eléctrico de San Juan y luego se especializó en el área tarifaria. Uno de sus últimos trabajos en el sector privado fue en una obra de gran envergadura, como fue la construcción de la Estacion Transformadora Bauchaceta, cercana a la ET Rodeo.

Durante la gestión de Oscar Trad, López se incorporó al EPRE en el área de Obras Especiales, donde se desempeñó hasta asumir la presidencia interina del organismo.

Fuentes del sector destacan el perfil técnico de López y señalan que no se le conocen antecedentes de militancia política. No obstante, se señala en el sector que mantiene vínculos institucionales con la gestión del gobernador Marcelo Orrego, pero que su designación responde principalmente a criterios profesionales y a la experiencia acumulada en el ámbito energético.

La designación

La designación de López se apoya en el Artículo 55 de la Ley Nº 524-A y en el Decreto Reglamentario Nº 0007-2025, que facultan al Poder Ejecutivo a cubrir vacantes en el Directorio del EPRE cuando un miembro no puede continuar en sus funciones, con el objetivo de garantizar el quórum y el normal funcionamiento del ente.

Estas disposiciones fueron incorporada durante el uñaquismo y ya habían sido utilizadas en situaciones excepcionales para asegurar la continuidad institucional del organismo.

El recambio quedó registrado bajo el Expediente Nº 100-002563-2025 y toma como antecedente el Decreto Nº 1701-MOSP-2021, mediante el cual se había designado originalmente a Oscar Antonio Trad como presidente del EPRE.