miércoles 7 de enero 2026

Comercio

El SEC respondió: qué rubros no pagaron el aguinaldo, el sector más preocupante y qué pasó con el bono

El gremio confirmó incumplimientos en algunos comercios y, sobre todo, en empresas de limpieza. También explicó por qué el bono de fin de año no se pagó de manera generalizada, mientras desde el Gobierno aseguraron que no hubo denuncias formales ante Trabajo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
aguinaldo.png

A más de dos semanas del vencimiento legal para el pago del aguinaldo en el sector privado, el Sindicato Empleados de Comercio (SEC) de San Juan confirmó que persisten incumplimientos en algunos rubros puntuales, especialmente en empresas de servicios de limpieza y en comercios minoristas. Pese a ello, desde el Ministerio de Gobierno aseguraron que la Subsecretaría de Trabajo no recibió denuncias formales por falta de pago.

Desde el gremio indicaron a Tiempo de San Juan que los reclamos concretos por el Sueldo Anual Complementario corresponden a una tienda de venta de calzados, un almacén ubicado en Rawson y un supermercado mayorista. En esos casos, según señalaron, los empleados no solo no cobraron el aguinaldo, sino que tampoco recibieron notificación en tiempo y forma sobre el período de vacaciones, tal como establece la legislación laboral.

La situación más delicada, según el SEC, se da en las empresas de limpieza. De acuerdo a la información que maneja el sindicato, la gran mayoría aún no cumplió con el pago del aguinaldo. “De 20 empresas, puede haber pagado una sola”, afirmó la secretaria general del gremio, Mirna Moral, al describir un escenario que calificó como reiterado y complejo para los trabajadores del sector.

Desde el sindicato también recordaron que el plazo habitual para el pago del sueldo mensual vence el día 7 y solicitaron a los empleados que, ante cualquier atraso en salarios o aguinaldo, se comuniquen con la entidad gremial para intervenir y evitar mayores demoras.

Cabe recordar que el plazo legal para el pago del aguinaldo venció el 20 de diciembre. A fines de ese mes, desde el SEC habían informado que la mayoría de los comercios cumplió, aunque reconocieron que algunos negocios pequeños suelen abonar el SAC junto con el sueldo de diciembre. En ese contexto, el sindicato había anticipado que aguardaría el cierre del mes para intensificar controles.

Qué pasó con el bono

En cuanto al bono de fin de año, la situación volvió a repetirse como en temporadas anteriores. Los grandes supermercados fueron los únicos que lo abonaron en efectivo, mientras que muchas empresas locales optaron por no pagarlo o lo reemplazaron por canastas navideñas. Desde el SEC remarcaron que el bono no es obligatorio y que incluso algunas cadenas importantes abonaron montos menores, de alrededor de 40 mil pesos, argumentando dificultades económicas.

Esta realidad, según señalaron desde el gremio, vuelve a marcar diferencias dentro del sector. “Parece que hay empleados de comercio de primera y de segunda”, expresaron, en referencia a la disparidad entre empresas con mayor espalda financiera y pequeños comercios.

