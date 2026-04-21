Por primera vez, hubo condena condicional y multa por caza furtiva en San Juan: deberán pagar $13.500.000

La Justicia sanjuanina aplicó una condena de prisión condicional junto con una multa de más de $13 millones a tres hombres detenidos por cazar guanacos de manera ilegal , siendo un hecho sin precedentes en lo que respecta con caza furtiva. El fallo se conoció este martes, tras una audiencia de Flagrancia. Los acusados habían sido sorprendidos el sábado pasado en Ullum con animales faenados y un arma de fuego en condiciones de uso.

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Según confirmaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan, se trata de la primera vez que se impone en la provincia una sanción combinada de estas características en casos vinculados a la caza ilegal de fauna silvestre.

El caso se originó el sábado por la noche, cerca de las 23:30, en un control realizado por Gendarmería Nacional junto a efectivos de la Comisaría 22ª en la zona de Ruta 149 y calle 425, en el sector del camino del Puntudo, en Ullum. Allí, los uniformados interceptaron una camioneta Toyota Hilux en la que se trasladaban tres hombres.

Durante la requisa, los efectivos encontraron dos guanacos ya faenados, especie protegida cuya caza está prohibida. Además, secuestraron una carabina calibre .22 que estaba lista para ser utilizada, con municiones tanto en el cargador como en la recámara.

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La situación se agravó cuando los ocupantes del vehículo presentaron documentación de legítimo usuario que no coincidía con el arma secuestrada. Esto derivó en la imputación por portación ilegítima de arma de fuego, además de la infracción a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

Juicio abreviado y condenas

La audiencia se desarrolló este martes en la Sala “C” de Flagrancia, bajo la intervención del juez Carlos Alberto Lima. El Ministerio Público Fiscal, representado por Fernando Bonomo y Lucía Escudero, acordó junto a la defensa un juicio abreviado.

En ese marco, Miguel Ángel Argüello fue condenado a un año y seis meses de prisión de cumplimiento condicional por portación ilegal de arma de fuego en concurso con la infracción a la normativa de fauna. En tanto, Raúl Alejandro Bazán y Juan Orlando Canizo recibieron un año de prisión condicional por la caza ilegal.

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Los tres imputados admitieron su responsabilidad, aceptaron los términos del acuerdo y quedaron en libertad, aunque deberán cumplir reglas de conducta durante dos años.

Multa millonaria y medidas

Además de las penas, la Justicia impuso una multa total de $13.500.000, que deberá ser abonada en partes iguales por los tres condenados, es decir, $4.500.000 cada uno, con vencimiento fijado para el 27 de mayo próximo.

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También se ordenó el decomiso y posterior destrucción de las armas blancas y municiones incautadas, mientras que la carabina permanecerá en depósito hasta que se determine su situación legal a través de la ANMAC. La camioneta, en tanto, será restituida a quien acredite su titularidad.