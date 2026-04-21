Así fue el mensaje intimidatorio que dejaron en una escuela de Rawson

Un nuevo episodio de preocupación se registró en una institución educativa de Rawson , donde apareció un mensaje intimidatorio que obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad . El hecho ocurrió en la escuela Marcelino Guardiola, ubicada sobre calle Meglioli antes de calle 5, y fue detectado durante la tarde del lunes.

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Según confirmaron fuentes oficiales, la advertencia fue encontrada en el interior del establecimiento por un estudiante, quien dio aviso a las autoridades. La leyenda, escrita de manera directa y sin rodeos, decía: “mañana 21/04 tiroteo”, lo que generó alarma inmediata dentro de la comunidad educativa.

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Ante esta situación, se dio intervención a las fuerzas de seguridad y se aplicaron los procedimientos preventivos correspondientes, con el objetivo de resguardar a alumnos, docentes y personal del lugar. Por el momento, no se informó sobre personas identificadas como responsables del mensaje.

Un contexto que inquieta

El caso se suma a una seguidilla de episodios similares que se vienen registrando en la provincia en los últimos días. Sin ir más lejos, este lunes otra situación generó preocupación en Rawson, específicamente en el Colegio Capitán de Fragata Carlos María Moyano, ubicado en calle Doctor Ortega y Francia.

En ese establecimiento, un portero encontró una vaina servida calibre 9 milímetros sobre un banco mientras realizaba tareas de limpieza. El hallazgo, en medio de la circulación de amenazas de tiroteos en redes sociales, encendió las alarmas y motivó la intervención policial. Si bien no se pudo determinar quién dejó el elemento, se investiga si se trató de un mensaje intimidatorio o de una conducta aislada.

El antecedente más reciente

A su vez, este martes se conoció un hecho similar en Jáchal, donde apareció un mensaje en un aula de la Escuela E.P.E.T. N° 1 que hacía referencia a un supuesto “tiroteo”, acompañado por la fecha “21-04” y la frase “no falten”.

image El mensaje intimidatorio que fue descubierto en la pizarra de una escuela de Jáchal. Foto: Jáchal Transmite.

El episodio generó temor entre estudiantes, docentes y familias, y derivó en la activación de protocolos de seguridad. Hasta el momento, no se ha confirmado la veracidad de la amenaza ni su autoría, aunque el caso ya es investigado por las autoridades.

Investigación en curso y advertencias

Desde el ámbito oficial indicaron que estos hechos, si bien no han derivado en situaciones de violencia concreta, son considerados de gravedad y se analizan bajo el marco legal correspondiente. En ese sentido, recordaron que tanto la realización como la difusión de amenazas constituye un delito tipificado en el Código Penal argentino.

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Además, reiteraron la importancia de actuar con responsabilidad, especialmente en el uso de redes sociales, y de reforzar el diálogo entre adultos y jóvenes para evitar la propagación de este tipo de mensajes que generan temor en toda la comunidad educativa.