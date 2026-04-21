Así fue el mensaje intimidatorio que dejaron en una escuela de Rawson
Un alumno encontró la amenaza escrita dentro del establecimiento y dio aviso a las autoridades, lo que activó un operativo preventivo durante la tarde del lunes. El mensaje hacía referencia a un posible tiroteo con fecha precisa, en medio de una seguidilla de episodios similares en la provincia.
Según confirmaron fuentes oficiales, la advertencia fue encontrada en el interior del establecimiento por un estudiante, quien dio aviso a las autoridades. La leyenda, escrita de manera directa y sin rodeos, decía: “mañana 21/04 tiroteo”, lo que generó alarma inmediata dentro de la comunidad educativa.
Ante esta situación, se dio intervención a las fuerzas de seguridad y se aplicaron los procedimientos preventivos correspondientes, con el objetivo de resguardar a alumnos, docentes y personal del lugar. Por el momento, no se informó sobre personas identificadas como responsables del mensaje.
Un contexto que inquieta
El caso se suma a una seguidilla de episodios similares que se vienen registrando en la provincia en los últimos días. Sin ir más lejos, este lunes otra situación generó preocupación en Rawson, específicamente en el Colegio Capitán de Fragata Carlos María Moyano, ubicado en calle Doctor Ortega y Francia.
El episodio generó temor entre estudiantes, docentes y familias, y derivó en la activación de protocolos de seguridad. Hasta el momento, no se ha confirmado la veracidad de la amenaza ni su autoría, aunque el caso ya es investigado por las autoridades.
Investigación en curso y advertencias
Desde el ámbito oficial indicaron que estos hechos, si bien no han derivado en situaciones de violencia concreta, son considerados de gravedad y se analizan bajo el marco legal correspondiente. En ese sentido, recordaron que tanto la realización como la difusión de amenazas constituye un delito tipificado en el Código Penal argentino.
Embed - Amenaza y pánico en la Escuela Normal Sarmiento
Además, reiteraron la importancia de actuar con responsabilidad, especialmente en el uso de redes sociales, y de reforzar el diálogo entre adultos y jóvenes para evitar la propagación de este tipo de mensajes que generan temor en toda la comunidad educativa.