Un bono nacional para salvar la Ruta 40 Sur: los detalles de la oferta para reactivar la autopista de San Juan a Mendoza

La esperada transformación de la Ruta 40 Sur en autopista, en el tramo que une Cochagual con Tres Esquinas , a pesar de los avances en el plan de infraestructura provincial recién aprobado, sigue pendiendo de un hilo. Con una parálisis que ya lleva meses y una deuda acumulada con las empresas constructoras que data de septiembre del año pasado, la situación es grave, ya que los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinados originalmente a este proyecto, están siendo retenidos por el Ministerio de Economía de la Nación sin llegar a ejecutarse en el terreno.

Ante este escenario de incertidumbre, el secretario general de la Gobernación de San Juan, Emilio Achem , dio detalles sobre la última oferta que se puso sobre la mesa para intentar destrabar el conflicto. Según reveló el funcionario a TIEMPO DE SAN JUAN "el Gobierno Nacional le ha propuesto a las empresas pagar la deuda que tiene con un con la emisión de un bono y y lo que viene hacia delante seguir pagándolo, digamos, de manera normal". Esta propuesta, que fue enviada hace más de una semana, busca que las constructoras acepten un título financiero en lugar de efectivo para cubrir los certificados de obra adeudados y así retomar las tareas en el corto plazo, según informó el funcionario de Marcelo Orrego.

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Respecto a las acciones que está llevando adelante el Ejecutivo local, Achem aclaró que el rol de San Juan es principalmente de mediación y gestión política, ya que la responsabilidad legal y financiera recae sobre la gestión de Javier Milei. Al respecto, el secretario señaló que el préstamo lo tomó Nación y "es directamente Vialidad Nacional la que contrató la obra" y agregó que, en este esquema, "la provincia lo que hace es gestión de certificaciones intermedias, nada más, no interviene en la operatoria de pago". La gestión de Marcelo Orrego se viene centrando en evitar que la obra se detenga definitivamente, trabajando para que el Ministerio de Economía de la Nación genere estas alternativas de pago que permitan la continuidad de los trabajos.

La preocupación central del Gobierno Provincial es evitar que el contrato actual se rompa, lo que obligaría a empezar todo el proceso de cero. Achem analizó sobre los riesgos de no llegar a un acuerdo con las empresas Ivica y Dumandzic y Semisa: "nosotros tenemos entendido que formalmente o legalmente todavía no se ha dado de baja. Esperemos que no. Por eso digo yo que el Gobierno Nacional ha hecho una propuesta y las empresas todavía no tenemos nosotros la comunicación fehaciente. Si se cae hay que relicitar y es otra cosa completamente. Sería un problema mucho mayor". De confirmarse una rescisión, el proyecto enfrentaría años de demora administrativa antes de volver a ver máquinas trabajando en el camino hacia Mendoza en este tramo ubicado en el departamento de Sarmiento.

El funcionario destacó que la urgencia de terminar la autopista no es solo una cuestión de conectividad, sino una necesidad para que la economía sanjuanina no se estanque por problemas logísticos o de seguridad vial. Según su visión, si la infraestructura no acompaña, el crecimiento de sectores como el turismo o el comercio se verá limitado. Por ello, la respuesta que den las empresas a la propuesta del bono nacional será determinante para saber si San Juan podrá contar finalmente con este corredor estratégico o si la obra se sumará a la lista de proyectos inconclusos en la provincia.

Las obras de la Ruta 40 Sur concentradas en 27 kilómetros están detenidas desde principios de marzo, dejando un paisaje de maquinaria inmóvil y casi un centenar de trabajadores desafectados que han perdido la esperanza de una pronta reincorporación.

Un historial de complicaciones

La historia de convertir en autopista la Ruta 40 Sur está marcada por bemoles y complicaciones. Esta paralización actual no es la primera, ya que este es el segundo intento por concretar el sueño de mejorar el estratégico camino entre San Juan y Mendoza. La anterior parálisis fue por cuatro años y comenzó a principios de 2020, cuando el proyecto original se vio truncado luego de que la empresa mendocina Green se declarara en convocatoria de acreedores, lo que obligó a rescindir el contrato y atravesar un complejo proceso judicial y administrativo.

Tras una nueva licitación, el consorcio integrado por Semisa e Ivica y Dumandzic asumió la responsabilidad de la obra, aunque su reactivación efectiva se demoró debido a negociaciones financieras ante el gobierno nacional vinculadas al crédito del BID.

Finalmente, tras un acuerdo político logrado en el marco de la Ley Bases por la gestión de Marcelo Orrego, el 30 de agosto de 2024 se firmó el acta de inicio que dio paso al recomienzo histórico de los trabajos en septiembre de ese año, devolviendo la actividad al tramo estratégico entre Tres Esquinas y Cochagual. Ahora la historia parece repetirse.