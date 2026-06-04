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Cuarta sesión ordinaria

Diputados aprobó la Ley de Financiamiento y el Gobierno quedó habilitado para gestionar hasta USD 600 millones para obras

Tras un extenso debate, que contó con la inusual presencia del gobernador Marcelo Orrego, la Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto impulsado por el Gobierno provincial. Los fondos estarán destinados a infraestructura vial, hídrica, sanitaria, energética y habitacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves la Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la Provincia. Con la sanción general de la norma, el Ejecutivo quedó autorizado a gestionar financiamiento por hasta 600 millones de dólares para ejecutar un ambicioso plan de obras públicas en distintos puntos de la provincia.

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El proyecto contempla la posibilidad de acceder a empréstitos, líneas de crédito y otros instrumentos financieros, incluida la emisión de títulos o bonos, con el objetivo de financiar infraestructura estratégica vinculada a la red vial, recursos hídricos, saneamiento, energía y viviendas.

La iniciativa fue aprobada en general por 23 votos afirmativos y 12 negativos. Uno de los datos salientes de la sesión fue el acompañamiento de cinco diputados peronistas al proyecto del oficialismo. Se trata de Eduardo Cabello, secretario general de la CGT y referente de la UOCRA, el chimbero Gabriel Sánchez, el diputado vallista Omar Ortiz, Leopoldo Soler, Jorge Castañeda y el diputado del bloque del Frente Renovador Franco Aranda, quienes votaron a favor de la herramienta financiera impulsada por el Ejecutivo provincial. En el tratamiento en particular fue aprobada por 22 votos a favor y 12 en contra.

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La sesión estuvo marcada por un intenso debate entre oficialismo y oposición. Mientras los legisladores que acompañaron la iniciativa defendieron la necesidad de contar con herramientas para impulsar obras y potenciar el crecimiento económico de la provincia, desde sectores opositores surgieron cuestionamientos vinculados al nivel de endeudamiento y a la falta de precisiones sobre algunos aspectos del financiamiento.

La discusión también tuvo un fuerte componente político. Durante gran parte de la jornada estuvieron presentes en la Legislatura varios intendentes peronistas, quienes habían expresado reparos respecto de la información disponible sobre las condiciones del eventual endeudamiento. Sin embargo, los jefes comunales abandonaron el recinto minutos antes de la votación.

La presencia que más llamó la atención fue la del propio gobernador Marcelo Orrego, quien llegó cerca de las 11.30 a la Cámara de Diputados para seguir personalmente el tratamiento de la iniciativa. Se trató de una imagen poco habitual, ya que los gobernadores suelen concurrir al recinto únicamente para brindar el discurso anual de apertura de sesiones ordinarias.

Desde el oficialismo sostienen que la herramienta permitirá acelerar la ejecución de obras consideradas fundamentales para el desarrollo de San Juan en los próximos años, en un contexto de fuerte retracción de la inversión pública nacional.

Con la aprobación legislativa ya concretada, el Gobierno provincial podrá avanzar ahora en las gestiones necesarias para acceder a las fuentes de financiamiento previstas en la ley y definir el cronograma de ejecución de los proyectos contemplados en el plan de infraestructura.

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