El ministro Gutiérrez en Paren: la página que detallará las obras de los USD 600 millones y todo el detalle del bono que emitirá la Provincia

Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados que habilitó al Gobierno de San Juan a tomar deuda por hasta USD 600 millones para financiar obras de infraestructura, el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, adelantó una de las herramientas con las que buscarán transparentar el destino de los fondos.

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Durante una entrevista en el programa Paren las Rotativas, el funcionario confirmó que la Provincia desarrollará una plataforma digital donde los sanjuaninos podrán consultar el avance de cada una de las obras que se ejecuten con los recursos obtenidos a través de la emisión de deuda .

"Vamos a crear una página a la que se va a poder acceder desde los sitios de Economía y de Infraestructura. Ahí vamos a ir colocando todas las obras, con fotos actualizadas semanalmente y geolocalización GPS, para que sepan en qué se gasta el presupuesto", aseguró.

El anuncio llega pocos días después de que la Cámara de Diputados aprobara la Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento. La iniciativa fue respaldada por 23 votos contra 12 y autoriza al Ejecutivo provincial a emitir títulos de deuda y contratar empréstitos por hasta USD 600 millones.

Según explicó Gutiérrez, los recursos estarán destinados exclusivamente a infraestructura estratégica para acompañar el crecimiento que proyecta la provincia en los próximos años.

Entre las prioridades mencionó obras viales, eléctricas, de conectividad, saneamiento, agua potable, impermeabilización de canales y viviendas. El ministro sostuvo que San Juan deberá prepararse para un fuerte crecimiento poblacional impulsado por el desarrollo minero y la llegada de nuevas inversiones.

"Tenemos que estructurar toda una serie de servicios y bienes públicos. Vamos a necesitar más infraestructura, más salud, más educación y más seguridad", señaló.

Cómo será la emisión

Gutiérrez también brindó precisiones sobre el mecanismo elegido para obtener el financiamiento. Indicó que la intención del Gobierno es realizar una colocación de bonos en los mercados internacionales bajo legislación de Nueva York, una modalidad que permite acceder a mejores condiciones de financiamiento y a una base más amplia de inversores.

El funcionario explicó que el monto definitivo, la tasa y el plazo se conocerán recién al momento de la emisión, una vez concluidas las rondas de presentación de la provincia ante potenciales compradores en distintos mercados internacionales.

En ese sentido, aseguró que San Juan se encuentra en condiciones de acceder al crédito debido a su situación financiera y al cumplimiento de las reglas de responsabilidad fiscal exigidas por Nación.

Además, confirmó que el Gobierno ya inició los contactos formales con el Ministerio de Economía nacional para obtener las autorizaciones necesarias y estimó que una eventual salida al mercado podría concretarse entre septiembre y octubre de este año.

Mientras tanto, la administración provincial avanza en la definición del paquete de obras que será financiado con los fondos. Según adelantó Gutiérrez, cada proyecto podrá ser monitoreado públicamente a través de la nueva plataforma digital, una herramienta que buscará mostrar en tiempo real el destino de los recursos obtenidos mediante el endeudamiento aprobado por la Legislatura.