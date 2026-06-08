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La clave que puede cambiar el escenario universitario: Nación volvió a convocar a paritarias y en San Juan analizan la oferta

Tras más de un año sin una convocatoria formal a discutir salarios, la Nación presentó una oferta que incluye una suba del 21,33%. SiDUNSJ y ADICUS consultarán a sus afiliados antes de fijar posición y no descartan suspender las medidas de fuerza previstas para las próximas semanas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Después de meses de reclamos y medidas de fuerza, el Gobierno Nacional volvió a convocar a la Paritaria Nacional Universitaria y presentó una propuesta salarial que ahora será analizada por los gremios docentes. En San Juan, tanto SiDUNSJ como ADICUS consultarán a sus afiliados antes de fijar una postura definitiva, en una instancia que podría desactivar los paros que vienen impulsando desde comienzos de 2026.

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La oferta fue comunicada este lunes por el Ministerio de Capital Humano y será debatida formalmente el próximo miércoles 10 de junio en la mesa paritaria nacional. Antes de esa reunión, las federaciones docentes definirán sus mandatos a partir de consultas realizadas en cada universidad.

La propuesta contempla un incremento del 21,33% para los salarios de junio, el mismo porcentaje para la Garantía Salarial, un 3% adicional en octubre, una nueva convocatoria a paritarias en un plazo máximo de tres meses y el establecimiento de negociaciones salariales con periodicidad trimestral.

En San Juan, el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de San Juan (SiDUNSJ) habilitó una encuesta dirigida a toda la docencia universitaria y convocó a una reunión virtual de afiliados para este martes a las 14:30. Con esos resultados, la conducción gremial llevará una posición al plenario nacional de CONADU.

Por su parte, ADICUS también consultará a sus bases. El gremio convocó a una reunión para este miércoles a las 19 horas, donde analizará la propuesta oficial y definirá los pasos a seguir.

La secretaria general de ADICUS recordó que la última convocatoria formal a paritarias había sido en octubre de 2024. Según sostuvo, las reuniones posteriores no implicaron una negociación real, por lo que la reapertura de la discusión salarial representa un cambio en un escenario marcado por la falta de diálogo entre el Gobierno y los sindicatos universitarios.

Desde ambas organizaciones reconocieron que la propuesta será evaluada por los afiliados y adelantaron que, en caso de ser aceptada, podrían suspenderse las medidas de fuerza previstas para las próximas semanas.

El dato no es menor. Desde principios de este año, los gremios universitarios vienen sosteniendo un plan de lucha que incluyó paros y la amenaza de profundizar las protestas ante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes.

Ahora, la decisión quedará en manos de las bases. Entre la continuidad del conflicto y una tregua en las universidades, la respuesta de los docentes sanjuaninos será clave para definir el rumbo de la negociación.

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