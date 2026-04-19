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Video: alumnos de un colegio de San Juan concientizaron sobre las amenazas en las escuelas

Estudiantes del Colegio Nacional buscaron reforzar el respeto y el cuidado dentro del ámbito educativo. La iniciativa surgió en medio de la preocupación por amenazas registradas en distintas escuelas de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
amenazas escuela

Alumnos de 6° 4° del Colegio Nacional Pablo Cabrera realizaron un video con mensajes de concientización sobre las amenazas en escuelas, una problemática que en los últimos días volvió a generar preocupación en distintos establecimientos de San Juan y del país.

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La producción fue difundida en la red social TikTok por el usuario javiermunoz1974 y muestra a los estudiantes sosteniendo carteles con frases que apuntan a la reflexión sobre la convivencia escolar, el respeto y el impacto de las palabras dentro del ámbito educativo.

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En las imágenes se leen mensajes como: “Tus palabras tienen impacto: una broma puede convertirse en un problema”, “La escuela debe ser un lugar seguro, no un lugar de preocupación”, “El respeto es la base para convivir en paz” y “Cuidar es tarea de todos”.

Una problemática que encendió las alertas en San Juan

La iniciativa estudiantil aparece en un contexto de creciente preocupación por las amenazas en escuelas de la provincia, que en los últimos días obligaron a activar protocolos de prevención en al menos 27 establecimientos educativos.

Según se informó, la situación incluyó mensajes intimidatorios difundidos en redes sociales, escritos en paredes y baños, además de rumores que circularon entre estudiantes. Esto generó temor en la comunidad educativa e impactó directamente en la asistencia, con casos en los que la concurrencia de alumnos disminuyó de manera marcada.

Ante este escenario, se reforzó la presencia policial en los ingresos y alrededores de los colegios, como medida preventiva para garantizar el normal desarrollo de las clases y llevar tranquilidad a las familias.

Conciencia, salud mental y el rol de los adultos

En paralelo, especialistas y organismos profesionales advirtieron que estas situaciones no deben ser minimizadas ni tratadas como simples bromas. La psicóloga sanjuanina Silvana Belloti señaló que, aunque muchas amenazas no se concreten, el impacto emocional en la comunidad escolar es real y profundo.

Además, explicó que estos episodios pueden ser señales de problemáticas más complejas en la adolescencia, como el aislamiento, la frustración o la necesidad de reconocimiento. En ese sentido, advirtió sobre el rol de las redes sociales, donde la viralización de contenidos puede generar un “efecto contagio” que refuerza conductas o mensajes violentos.

Tanto desde el Colegio de Psicólogos de San Juan como desde el Ministerio de Educación provincial, se pidió abordar la problemática con responsabilidad, activando los protocolos correspondientes, pero evitando la difusión de mensajes alarmistas que puedan incrementar la angustia.

También se remarcó la importancia del acompañamiento de las familias, el diálogo permanente con los estudiantes y la observación de posibles cambios de conducta, como el aislamiento repentino o la caída en el rendimiento escolar.

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