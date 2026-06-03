Video: el homofóbico desafío que un creador de contenidos sanjuanino expuso en sus redes

En los últimos días, el creador de contenidos sanjuanino Agustín Berrocal quedó en el centro de la polémica tras publicar un video en sus redes sociales que rápidamente comenzó a circular entre usuarios locales. El registro, filmado en la peatonal y en la Plaza 25 de Mayo, muestra una dinámica que fue cuestionada por su contenido.

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En las imágenes, el joven -quien tiene perfil público en sus redes- interpela a transeúntes con un desafío: “Si vos gritás ‘gay’ más fuerte que yo, te ganás un cupón de 20 mil pesos en accesorios”. La consigna, en la práctica, invita a quienes aceptan participar a gritar “soy gay” en voz alta en el espacio público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2062255389299642523&partner=&hide_thread=false El homofóbico desafío que un creador de contenidos sanjuanino expuso en sus redes



Video: Agustín Berrocal pic.twitter.com/hquaJzXL61 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 3, 2026

La publicación también se vincula con el contexto. Junio es el Mes del Orgullo LGBTQIA+, un período dedicado a visibilizar la diversidad, promover la igualdad de derechos y recordar la historia de lucha del colectivo.

El peso simbólico de junio

La elección de este mes no es casual. El 28 de junio de 1969 tuvo lugar la revuelta en el bar Stonewall Inn, en Nueva York, considerada un punto de inflexión en la lucha por los derechos civiles de la comunidad LGBTQIA+. Desde entonces, la fecha se transformó en un símbolo global de reivindicación y memoria.

En ese marco, distintas voces suelen remarcar la importancia de evitar discursos o acciones que puedan reforzar estigmas o discriminación, incluso cuando se presentan bajo formatos humorísticos o virales.

Un antecedente cercano en San Juan

No es la primera vez que un contenido de este tipo genera controversia en la provincia. En noviembre de 2024, un video difundido por una tienda de ropa local también provocó repudio en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1857566799249965336&partner=&hide_thread=false El homofóbico juego de un local de ropa de San Juan pic.twitter.com/ulLQYwMe1l — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 15, 2024

En aquella ocasión, un grupo de jóvenes participaba de un juego dentro del local bajo la consigna “el que se mueve es gay”, lo que fue interpretado como un mensaje discriminatorio. El contenido se viralizó rápidamente y recibió críticas, especialmente por haberse difundido durante la Semana de la Diversidad en San Juan.