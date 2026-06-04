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Caucete

Video: tras recibir el alta médica, un niño volvió a su escuela en Bermejo y emocionó a todos

El pequeño Alejo regresó a la Escuela República Argentina de Bermejo tras recibir el alta médica semanas atrás. Compañeros, docentes y familiares celebraron su vuelta luego de un tratamiento que movilizó a toda la comunidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Luego de recibir el alta médica tras un complejo tratamiento de salud, Alejo regresó a la Escuela República Argentina, en Bermejo, donde fue recibido por sus compañeros y docentes en una jornada cargada de emoción. El reencuentro se produjo durante los primeros días de junio y fue celebrado por familiares, amigos y vecinos que acompañaron de cerca su proceso de recuperación.

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El pequeño, conocido por muchos como "el guerrero de Bermejo", volvió a las aulas después de una batalla que enfrentó junto a su mamá, Nadia. Las imágenes del recibimiento reflejaron la alegría de toda la comunidad educativa por su regreso.

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La vuelta de Alejo a la escuela marcó un nuevo paso en su recuperación. Tras varios meses de tratamiento y seguimiento médico, el niño pudo retomar una de las actividades más importantes de su rutina: asistir a clases junto a sus compañeros.

Desde su entorno agradecieron nuevamente el acompañamiento recibido durante todo el proceso. "Toda la familia, amigos y allegados de Alejo agradecen una vez más a toda la comunidad por ayudar y colaborar para su tratamiento y recuperación", expresaron.

El alta médica y un mensaje de gratitud

La noticia del alta médica se había conocido durante mayo, cuando Alejo finalmente pudo regresar a su hogar. En ese momento, su mamá compartió un mensaje en redes sociales para agradecer el apoyo recibido.

"Sin ustedes esto hubiera sido mucho más difícil. Cada mensaje, cada oración y cada ayuda fue un abrazo gigante para nosotros. ¡Mil gracias de verdad! Nadia y Alejo", escribió.

Además, la mujer destacó la importancia de cada gesto de solidaridad recibido durante los meses más difíciles y agradeció a Dios por la recuperación de su hijo.

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