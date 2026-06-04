Música en el colectivo, ¿sí o no?: el video de un tenso momento en el 318

Un parlante en un micro abrió el debate en las redes sociales. Música en el colectivo, ¿sí o no?

Un video captado en el país, género polémica y se viralizó rápidamente. En él, un viaje habitual de la línea 318 terminó convirtiéndose en escenario de un fuerte cruce entre una pasajera y el chofer, luego de que la mujer cuestionara la presencia de un parlante con música dentro de la unidad mientras el vehículo estaba en servicio.

A pura música Con Milo J de Oro, conocé a todos los ganadores de los Premios Gardel 2026

Exclusivo Emanero y una charla íntima antes de su nueva visita: "San Juan es una provincia hermosa y eso acompaña mucho"

El episodio, que quedó registrado en video por la propia pasajera, muestra el momento en que la usuaria increpa al conductor al advertir que llevaba un parlante de gran tamaño reproduciendo música durante el recorrido. Según su postura, este tipo de elementos no deberían estar permitidos en el transporte público y consideró que la situación ameritaba una posible denuncia.

“¿En serio un parlante en el colectivo? Me parece que están prohibidos. Yo voy a hacer la denuncia. Un parlante arriba del 318, como si fuera una joda esto”, se la escucha decir en las imágenes, visiblemente molesta.

La situación no tardó en escalar. Mientras la discusión subía de tono, otros pasajeros intervinieron en defensa del chofer, asegurando que la música no interfería con la conducción ni con el normal desarrollo del servicio. Para varios usuarios, el conductor estaba cumpliendo con su trabajo sin generar molestias significativas.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un viaje en la línea 318 terminó en discusión cuando una pasajera cuestionó al chofer por usar un parlante con música durante el recorrido. El reclamo escaló en un tenso cruce dentro del colectivo, donde otros pasajeros salieron a defender al conductor. El momento fue grabado y se viralizó, generando un fuerte debate en redes sobre el uso de música en el transporte público. Vos, ¿de qué lado estás? Te leemos Más info en @tiempodesanjuan #colectivo #musica #videoviral #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Finalmente, la pasajera disconforme decidió bajarse del micro y esperar la siguiente unidad.

El intercambio dividió opiniones dentro del propio colectivo y, una vez difundido el video en redes sociales, también entre los usuarios digitales, donde el caso abrió el debate sobre los límites del uso de música u otros elementos personales en el transporte público: ¿se trata de una molestia evitable o de una práctica tolerable mientras no afecte el servicio?