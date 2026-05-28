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Emanero y una charla íntima antes de su nueva visita: "San Juan es una provincia hermosa y eso acompaña mucho"

Camino a las dos décadas de trayectoria, el referente de la música urbana llega con su tour 'Todo Por Un Beso'. Se presentará el viernes 5 de junio, en el Teatro Sarmiento.

Por Jorge Balmaceda Bucci
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La escena musical actual se encuentra en constante transformación, y pocos artistas han sabido interpretar este pulso con la lucidez de Federico Giannoni, consagrado popularmente como Emanero. El músico llegará al Teatro Sarmiento el próximo viernes 5 de junio con su gira "Todo Por Un Beso".

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Para Emanero, volver a pisar suelo sanjuanino evoca recuerdos entrañables. "La verdad que recuerdos lindos siempre las veces que estuve. Siempre muy buen trato, muy buen público, muy lindo todo. Además es una provincia hermosa, una ciudad muy linda y eso también acompaña mucho", confesó con la calidez que lo caracteriza.

La gacetilla de prensa que acompaña esta visita asegura que el cantante atraviesa un "momento de madurez absoluta". Ante esta afirmación, Emanero respondió con una inteligente pizca de humor y realismo. "Sí, quizás las gacetillas son para orientar un poquito. Pero bueno, cumplo 39 la semana que viene y siempre estoy aprendiendo y madurando a lo largo de la vida. Pero pongámosle que sí, que llega en un momento de madurez. Aunque eso no significa que en los discos anteriores haya sido un inmaduro", aclaró entre risas, demostrando tener siempre los pies sobre la tierra.

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Una radiografía a veinte años de trayectoria en la música

Al intentar trazar una radiografía de su camino artístico, resulta evidente que la música ha sido el eje rector de su existencia. "Es mi vida entera básicamente. Empecé profesionalmente desde que tengo 20 años, hace ya casi dos décadas, así que es casi todo lo que conozco", reflexionó.

Para él, las plataformas digitales y las redes actuales son un aliado fundamental que permite conectar el pasado con el presente: "Gracias a Dios las carreras y las redes hacen que la gente pueda buscar todas las etapas, los discos viejos, los más nuevos, y conocerme en profundidad a través de las canciones".

Uno de los sellos distintivos de la actualidad de Emanero es su capacidad magistral para sumergirse en nuevos géneros y tender puentes con propuestas de lo más variadas, una fórmula que ha enriquecido notablemente la escena musical colectiva. "Claramente el público agradece mucho todo lo que son las colaboraciones, los juntes inesperados. Para nosotros como artistas está buenísimo, le damos un toque, un color de otro artista a una de nuestras canciones. Creo que es súper funcional para todos lados, además de divertido", explicó con entusiasmo.

EMA 2

Este intercambio no es solo estético, sino también una escuela constante: "Uno a veces termina conociendo artistas amigos y aprendo mucho de cada persona que colabora conmigo para mi propia carrera", destacó.

Esta apertura mental se refleja fielmente en sus consumos personales. Lejos de encasillarse en una sola etiqueta, el músico confesó tener una playlist sumamente ecléctica y sin ataduras.

"Escucho absolutamente todo tipo de géneros. De hecho, no soy de escuchar tanta música de forma automatizada. Cuando lo hago, es bastante variado y no suelo tener preferencia por algo en particular. Hoy en día si escucho algo es porque me viene una canción a la cabeza que puede ser cualquier cosa, desde un recuerdo de la infancia hasta una canción actual. Me cuesta tener una playlist fija", concluyó.

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